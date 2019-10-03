ننشر أبرز مهجودات شرطة النقل والمواصلات خلال 24 ساعة





وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط الآتى:-



ضبط (أحد الأشخاص - مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى قضية "مخدرات").. حال تواجده بأحد مواقف النقل العام بطنطا.



ضبط (أحد الأشخاص - مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى قضيتين آخرهما قضية " مخدرات ") أثناء تواجده بسنترال المنشية بالإسكندرية.



ضبط (أحد الأشخاص - مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى 37 قضية متنوعة).. حال تواجده بمحطة سكك حديد المنيا.



ضبط ("شخصين " أحدهما مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى قضية "عاهة مستديمة "، وآخر مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى قضية" مخدرات ").. وذلك حال تواجدهما بموقف النقل العام بالعباسية.



ضبط (أحد الأشخاص) حال قيامه بسرقة حافظة نقود من أحد المواطنين بأسلوب "النشل".. أثناء تواجده بمحطة سكة حديد القاهرة.



ضبط (أحد الأشخاص - سبق إتهامه فى 5 قضايا آخرهم قضية "مخدرات") حال قيامه بسرقة هاتف محمول من أحد المواطنين بأسلوب "النشل" أثناء تواجده بمحطة سكة حديد القاهرة.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.



يأتي ذلك في إطار جهود الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات لمواجهة كافة صور الخروج على القانون.

واصلت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، جهودها الأمنية لإستهداف كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق ومحطات السكك الحديدية وبداخل القطارات ومواقف النقل العام.