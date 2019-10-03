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خامنئي: يتعين علي إيران تقليص الإلتزام بالإتفاق النووي

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 12:37 م
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خامنئي: يتعين علي إيران تقليص الإلتزام بالإتفاق النووي
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هالة الشحات
 
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صرح آية الله علي خامنئي، المرشد الأعلى الإيراني، أمس، بأنه يتعين على طهران اتخاذ مزيد من الخطوات لتقليص الالتزام بالاتفاق النووي لعام 2015، قائلا: "سنسعى بجدية وحسم إلى خفض التزاماتنا، وبعون الله سنصل إلى هدفنا".

ومن الجدير بالذكر أن تصريحات "خامنئي"، تأتي في نفس اليوم الذي قال فيه مساعد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إن الاتفاق النووي في "العناية المركزة"، وحث المجتمع الدولي على بذل كل ما بوسعه لإنقاذه.والهدف الذي أشار إليه خامنئي هو إجبار الولايات المتحدة على إلغاء العقوبات المفروضة على طهران وإعادة الالتزام بالاتفاق النووي، حيث تعمل إيران على التقليص التدريجي من التزامها بخطة العمل الشاملة المشتركة، وهي اتفاقية تهدف إلى منع إيران من تجميع المواد التي يمكن استخدامها لصنع رؤوس حربية نووية.

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