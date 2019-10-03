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حكايات مدن القناة في حرب أكتوبر مع عمرو عبد الحميد الليلة

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 12:32 م
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حكايات مدن القناة في حرب أكتوبر مع عمرو عبد الحميد الليلة
عمرو عبد الحميد
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هدى عبدالرازق
 
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يناقش الإعلامي عمرو عبد الحميد، الليلة في برنامج "رأي عام"، عبر شاشة TeN‎ حكايات مدن القناة خلال حرب أكتوبر المجيدة.

برنامج "رأي عام" سينقل لمتابعيه الكرام، حكايات مدن القناة بين حكايات الحرب وسفر الأحباب تراث شعبي ينقله لكم رأي عام مع عمرو عبدالحميد على نغمات فرقة الطنبورة في سهرة خاصة، وهذا الليلة الثامنه مساء على تن تي في، راي عام حكايات من الوطن والانسان.

ويذاع برنامج "رأي عام" للإعلامي عمرو عبد الحميد، عبر قناة "تن"، من الأحد إلى الخميس، في الثامنة مساءا، ويناقش عمرو عبد الحميد قضايا مختلفة في برنامجه، تتناول كافة االملفات من سياسية، واقتصادية، واجتماعية.

حيث ناقش الإعلامي عمرو عبد الحميد عدد من الملفات المختلفة مثل حملة الهجوم التي تتعرض لها البلاد الفترة الماضية من قبل جماعة الإخوان المسلمين وقنواتهم الاعلامية، واستضافت عدد من الضيوف للحديث عن هذا الملف، وتوضيح الأمر للشعب المصري.

وأشاد الإعلامي عمرو عبد الحميد، بالضربة التي وجههاا زميله الإعلامي عمرو أديب لقنوات الإخوان من خلال فتحه ملف صيدليات 19011، واستضافة مالكها الحقيقي والذي يدعى محمود السيسي، فاعتقد الإخوان أنه نجل الرئيس عبد الفتاح السيسي.
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