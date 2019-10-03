مكة: 4 وفيات و5 إصابات في تصادم على "طريق عفيف"

لقى أربعة أشخاص مصرعهم، وأصيب خمسة آخرين، اليوم الخميس، في حادث تصادم على طريق عفيف، خروجاً من ظلم، فيما باشرت الفرق الإسعافية التابعة لهيئة الهلال الأحمر السعودي، الحادثة، وتم نقل جميع الحالات إلى مستشفى ظلم العام.

وأوضح المتحدث باسم الهلال الأحمر السعودي بالطائف، شادي عابد الثبيتي، أن غرفة العمليات «٩٩٧»، بمنطقة مكة المكرمة تلقت بلاغًا بوقوع حادث تصادم خروجًا من محافظة ظلم باتجاه عفيف على بعد ٢٠ كيلو مترًا.

وعند وصول أول فرقة تبين أن الموقع به أربع وفيات وخمس إصابات، مما استدعى تقديم الخدمة الطبية وطلب الدعم، وتم فرز الحالات بالموقع، وتقديم الخدمات الإسعافية المتكاملة، ونقل المصابين إلى المستشفى حيث صُنفت حالتان بالحرجة وثلاث حالات متوسطة.

ويعد مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، مركز سعودي مخصص للأعمال الإغاثية والإنسانية الدولية، تم تأسيسه في 27 رجب 1436هـ، بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، حيث يقوم بعملية التنسيق مع المنظمات والهيئات العالمية؛ بهدف تقديم المساعدات للمحتاجين في العالم.

ونفذ المركز، عددًا من البرامج والمبادرات الإنسانية؛ بهدف إيصال المساعدات الإغاثية للمستفيدين منها في العالم، حيث استفادت أكثر من 37 دولة حول العالم من المساعدات الإنسانية والإغاثية والإنمائية، التي يقدمها المركز بالتعاون مع عدد من الشركاء الدوليين والإقليميين.

ويقدم المركز، الإغاثة العاجلة للدول المتضررة في مختلف أنحاء العالم، والتي تتطلب أوضاعها التدخل السريع ومد يد العون لها عن طريق خطط ومرتكزات أساسية:

1- توزيع 300.000 سلة غذائية، على 1.800.000 مستفيد، للمحافظة على استمرار الحياة بمحافظة تعز.

2- تقديم وجبات ساخنة لـ250.000 مستفيد من العالقين بمنفذ الوديعة.

3- توفير مساعدات طبية وغذائية بمقدار 58 طن، لمحافظة تعز عن طريق الإسقاط الجوي.

4- تقديم مساعدات غذائية وغير غذائية لمتضرري إعصار تشابالا وميغ في جزيرة سقطرى، استطاع 34.469 شخص الاستفادة منها.

5- تهيئة جسر جوي لنقل 15 طائرة محملة بالمساعدات الإغاثية لعدن، تمكن 200.000 شخص الاستفادة منها.

6- استطاع برنامج الأغذية العالمية تقديم مساعدات غذائية لـجميع محافظات اليمن، مستفيداً منها 10.406.284 شخص.

7- توزيع 1,024 صندوق تمر في منطقة العند التابعة لمديرية تبن بمحافظة لحج في اليمن.

8- توزيع 1,000 سلة غذائية عاجلة تزن 74 طنًا، للمتضررين من الفيضانات في مدينة بلدوين بإقليم هيران في الصومال، يستفيد منها 36,000 فرد.

9- توزيع 1,116 سلة غذائية، تزن 82 طنًا، و584 كيلو غراماً، للنازحين من محافظة صعدة إلى محافظة مأرب في اليمن.

10- توزيع 1,700 كرتون تمر في مديرية المكلا بمحافظة حضرموت في اليمن.

وتعد منصة المساعدات السعودية التابعة للمركز، هي منصة تم إنشائها وفق المعايير الدولية للتسجيل والتوثيق المعتمدة لدى لجنة المساعدات الإنمائية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية DAC-OECD ومنصة التتبع المالي للأمم المتحدة UNFTS ومبادئ الشفافية الدولية (IATI).