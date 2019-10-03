ميسي وضع خطة قهر إنتر ميلان بين الشوطين.. اعرف التفاصيل
تحدث ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني مع زملائه بين شوطي مباراتهما ضد إنتر ميلان في الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا حيث كانوا متأخرين بهدف في الشوط الأول وفازوا 2-1 في النهاية.
وأكد قناة "موفيستار" الإسبانية
أنل ليونيل ميسي قال للاعبين بين الشوطني: "دعونا نذهب للملعب من أجل تحقيق الفوز
وقلب النتيجة.. فعلينا أن نضغط أكثر في كل مكان داخل الملعب لحرمانهم من الكرة
وعلينا عندما نمتلكها ألا نفقدها كثيرًا".
مدافع برشلونة متهم بالخيانة لتسهيل انتقال "دي
ليخت" ليوفنتوس
يواجه جيرارد
بيكيه مدافع نادي برشلونة الإسباني اتهامات بضياع أهم صفقة في تاريخ النادي خلال
فترة الانتقالات الصيفية.
وأوضحت صحيفة
"موندو ديبورتيفو" أن جيرارد بيكيه المتهم الأول في ضياع صفقة ماتيا دي
ليخت وانتقاله إلى فريق يوفنتوس الإيطال بعدما حرضه على عدم اللعب للعملاق
الكتالوني عندما كان في أياكس أمستردام الهولندي.
سر
خناقة ليونيل ميسي وجريزمان في برشلونة
اشتعلت أزمة
عنيفة بين ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني وزميله أنطوان جريزمان على خلفية
استياء الأول من ضم الثاني خلال فترة الانتقالات الصيفية.
وكشفت إذاعة راديو
كتالونيا عن الإسبانية أن سر غضب ميسي على التعاقد مع جريزمان هو أن برشلونة ووالد
النجم الأرجنتينى اتفقا على تأخير دفع راتب ليونيل ميسى بسبب عدم وجود أموال فى خزينة
الفريق الكالتي.
وأشار إلى أن
ميسي اكتشف بعد فترة ليست بالقصيرة أن برشلونة وقع مع الفرنسى أنطوان جريزمان مقابل
120 مليون يورو، وهو ما أثار استياءه بشدة وغضب عليه حتى الآن.
ويعد جريزمان هداف
برشلونة في الدوري الإسباني هذا الموسم برصيد 3 أهداف مناصفة مع لويس سواريز.
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