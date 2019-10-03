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خلال 24 ساعة.. ضبط 5477 مخالفة مرورية متنوعة

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 12:24 م
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خلال 24 ساعة.. ضبط 5477 مخالفة مرورية متنوعة
أرشيفية
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هبة عبد الحفيظ
 
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واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (5477) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية:

(2041) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.
(254) مخالفة السير بدون ترخيص " قيادة وتسيير ".
(12) دراجة نارية مخالفة.
(51) مخالفة شروط الترخيص.
(1) مخالفة "موقف عشوائي".
(37) حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

وكما يأتي ذلك تنفيذًا لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.
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