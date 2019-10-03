"عدة طعنات وملابس كاملة".. تشريح جثة طفلة عثر عليها ملقاة داخل حفرة بالخليفة

كلفت نيابة المقطم والخليفة، مصلحة الطب الشرعي بتشريح جثة طفلة عثر عليها عليها مقتولة وملقاة داخل حفرة بمنطقة الخليفة، وإرسال تقرير مفصل عن سبب الوفاة وأسبابها وحدوثها والوقوف على ملابسات الحادث والتصريح بالدفن عقب إرسال بيان الصفة التشريحية، وطالبت النيابة بسرعة الأجهزة الامنية حول الواقعة.وكما استدعت النيابة شهود العيان تمهيدا لسؤالهم حول الواقعة.وكشفت تحقيقات النيابة عن تلقي قسم شرطة الخليفة بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة طفلة بمنطقة الخارطة القديمة بالسيدة عائشة، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة وعثرت على جثة طفلة عمرها نحو ٤ سنوات وبها عدة إصابات وترتدي ملابسها.

ودلت تحريات رجال الأمن أنه أثناء قيام عمال بتوصيل كابلات عثروا على جثة الطفلة، وأمر اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة بتشكيل فريق بحث لكشف غموض الواقعة، وأخطر اللواء محمد منصور مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات.



ودلت تحريات رجال الأمن على أنه في أثناء قيام عمال بتوصيل كابلات عثروا على جثة الطفلة، وأمر اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة بتشكيل فريق بحث لكشف غموض الواقعة، وأخطر اللواء محمد منصور مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة وتم العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيقات.



كما عثر أيضا أحد عمال مقابر الإمام الليثي، بمنطقة الخليفة، على جثة فتاة في منتصف العقد الثاني من العمر، ملقاة داخل المقابر محل عمله.



وتلقى المقدم أحمد قدري، رئيس مباحث قسم شرطة الخليفة، بلاغا من المدعو محمد.م"، 30 سنة، عامل بمقابر الإمام الليثي، دائرة القسم، مفاده العثور على جثة فتاة ملقاة، أثناء مروره لتفقد المقابر محل عمله.

وبالانتقال والفحص عثر على جثة فتاة مجهولة الهوية، مسجاة على ظهرها وترتدي ملابسها بالكامل.

جرى التحفظ على الجثة، ونقلها إلى مشرحة زينهم.



وكشفت التحريات الأولية عن عدم وجود شبهة جنائية في الحادث، وأن الوفاة طبيعية نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية.



كلفت نيابة المقطم والخليفة، مصلحة الطب الشرعي بتشريح جثة طفلة عثر عليها عليها مقتولة وملقاة داخل حفرة بمنطقة الخليفة، وإرسال تقرير مفصل عن سبب الوفاه وأسبابها وحدوثها والوقوف على ملابسات الحادث والتصريح بالدفن عقب إرسال بيان الصفة التشريحية، وطالبت النيابة بسرعة الأجهزة الامنية حول الواقعة.كما استدعت النيابة شهود العيان تمهيدا لسوالهم حول الواقعة.وكشفت تحقيقات النيابة عن تلقي قسم شرطة الخليفة بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة طفلة بمنطقة الخارطة القديمة بالسيدة عائشة، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة وعثرت على جثة طفلة عمرها نحو ٤ سنوات وبها عدة إصابات وترتدى ملابسها.