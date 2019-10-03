تفاصيل محاولة اغتيال قائد بالحرس الثوري الإيراني

أحبط الحرس الثوري الإيراني، اليوم الخميس، محاولة لاغتيال قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني، في مدينة كرمان قبل نحو ثلاثة أسابيع.

إفشال مخطط الاغتيال

وقال رئيس جهاز الاستخبارات في الحرس الثوري الإيراني حسين طائب، إن "تم إفشال مخطط لاغتيال قائد فيلق القدس اللواء قاسم سليماني، وإلقاء القبض على فريق الاغتيال عبر مخابرات الحرس الثوري"، حسب ما أورد موقع "روسيا اليوم"، اليوم الخميس.

وأضاف طائب، أن "فريق الاغتيال قام بشراء مكان بالقرب من حسينية والد اللواء سليماني، في مسقط رأسه في مدينة كرمان جنوب البلاد، وقام بتجهيز بين 350 إلى 500 كيلوغرام من المواد المتفجرة، ووضعها في نفق تحت الحسينية".

فريق الاغتيال

وتابع أن "فريق الاغتيال كان يخطط لتنفيذ التفجير لدى حضور سليماني بين المشاركين في مراسم العزاء في عاشوراء، وقد اعترف فريق الاغتيال بعد اعتقاله بالتخطيط لاغتيال سليماني في أيام التاسع والعاشر من محرم الماضي".

حروب طائفية

وقال طائب، إن "اغتيال سليماني كان يهدف إلى إثارة حروب طائفية وقد أعد له لسنوات"، وأضاف "أعداء الثورة وبعد فشلهم في استهداف مقار الحرس خططوا لاغتيال سليماني داخل إيران وتحديداً في كرمان، لكننا نجحنا في منع أجهزة المخابرات، من ارتكاب جريمة كهذه، عبر اعتقال الفريق المكون من 3 أشخاص".

ولفت رئيس جهاز الاستخبارات في الحرس الثوري الإيراني، إلى أن "فريق الاغتيال كان واثقاً من إمكانيته على تنفيذ مخططه لدرجة أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، قال قبل أسابيع إنهم "سيغتالون اللواء سليماني".

وختم طائب قائلاً، إن "فريق الاغتيال كان يحاول العمل على إشعال حرب مذهبية ومحاولة إظهارها على أنها مسألة انتقام داخلية".