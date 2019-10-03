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"زيارة ما تمت".. سقوط هاربة من حكم بالإعدام في قضية قتل بالعمرانية

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 12:22 م
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زيارة ما تمت.. سقوط هاربة من حكم بالإعدام في قضية قتل بالعمرانية
المتهمة
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هبة عبد الحفيظ
 
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ألقت قوات الأمن بالجيزة، اليوم الخميس، القبض على ربة منزل هاربة من حكم بالإعدام بمنطقة العمرانية.

وتمكن النقيب فواز حسين فواز، معاون مباحث قسم شرطة العمرانية، من ضبط "انتصار.أ" 53 سنة، ربة منزل مقيمة بترسة المنيب، وأصل إقامتها 14 شارع محمد عبد الرحمن تقسيم جوهر دائرة القسم، وذلك خلال زيارة أحد أقاربها بعد التأكد من ترددها عليه بصفة مستمرة.

وتبين بالفحص أنها مطلوب تنفيذ عليها في قضية قتل محكوم فيها بالإعدام، وأقرت بالحكم الصادر ضدها.

وتحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء محمد الشريف، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.
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