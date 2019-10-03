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ضبط 218 ألف جنيه.. أبرز مجهودات قطاع أمن المنافذ خلال 24 ساعة

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 12:20 م
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ضبط 218 ألف جنيه.. أبرز مجهودات قطاع أمن المنافذ خلال 24 ساعة
قوات الأمن
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هبة عبد الحفيظ
 
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أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.. وذلك على النحو التالى:

فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط (10) قضايا تهريب.. ضبط خلالها (مكملات غذائية – مجروش بلاستيك – قطع غيار ماكينات نسيج جديدة- ملابس أجنبية الصنع – مستلزمات مفاتيح وكوالين سيارات – عقاقير طبية – هواتف محمولة – قطع عيار سيارات – زيت شيشة إلكترونية) بلغ إجمالى القيمة والتعويض المالى فى تلك القضايا (17،162،126 – سبعة عشر مليونًا ومائة وإثنان وستون ألفًا ومائة وست وعشرون جنيهًا).

فى مجال مكافحة جرائم تهريب النقد: ضبط ( قضية واحدة بلغ إجمالى المبالغ المضبوطة 218،400 مائتان وثمانية عشر ألفًا وأربعمائة جنيهًا).

فى مجال مكافحة جرائم تهريب المواد المخدرة: ضبط (2) قضية.

فى مجال الأمن العام: ضبط عدد (58) قضية (مزاولة مهنة بدون تصريح، محاولة صعود باخرة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية، إنتهاء فترة التصريح، مخالفات السائقين، مخالفات مسطح مائى، نصب).

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (955) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (205) حكم قضائى متنوع.

فى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية، تزوير المستندات": ضبط عدد (7) قضايا.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها ومكافحة الأنشطة الإجرامية.
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