التحقيق في واقعة اتهام موظفتين بالاستيلاء على 10 ملايين جنيه في الشرقية

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تواصل نيابة قسم ثاني الزقازيق بمحافظة الشرقية، التحقيق في واقعة اتهام موظفتين بالاستيلاء على 10 ملايين جنية من أموال الموظفين في ري شرق الشرقية عن طريق صرفهم لأسماء وهمية لـ 4 سيدات.



وطلبت نيابة قسم ثاني الزقازيق تحريات الأموال العامة وفحص المخالفات بشأن الواقعة.



تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى مدير أمن الشرقية اللواء عاطف مهران إخطارا يفيد تلقي مباحث الأموال العامة بلاغا باتهام موظفتين بري الشرقية هما " ر. م. ع" موظفة الدفع الالكتروني و" ن. ع. س " موظفة إدخال البيانات بالتلاعب في منظومة الدفع الالكتروني والاستيلاء على مبالغ من رواتب الموظفين قدرت بنحو 10 ملايين جنيه طبقا لتقرير مخالفات رصده الجهاز المركزي للمحاسبات بالشرقية أثناء مراجعة مستندات الإدارة العامة لري شرق الشرقية حيث تبين قيام الموظفتان بالاستيلاء على المبلغ عن طريق صرف المبالغ المالية بأسماء وهمية لـ 4 سيدات غير تابعات لري الشرقية حيث تبين عدم وجود علاقة ويفية أو تعاقدية بينهن وبين إدارة ري شرق الشرقية.



وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5687 إداري قسم ثاني الزقازيق لسنة 2019. وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق وأصدرت قرارها المتقدم.



من جهة أخرى، كانت محكمة الزقازيق الجزئيةقضت بحبس 15 يوم لـ 3 موظفين بالشرقية وذلك بعد اختلاسهم 30 مليون جنيه من أموال تعويضات المواطنين.



وكانت الرقابة الإدارية تمكنت من ضبط مسؤولة الحسابات بمساحة الشرقية وذلك لاشتراكها مع موظف إدخال بيانات بالدفع الإلكتروني في الاستيلاء على أموال التعويضات المخصصة للمواطنين الصادر لهم قرارات بنزع ملكيتهم لصالح المنفعة العامة، ولتسهيل مهمة اختلاسهما الأموال قاما باصطناع أذون دفع إلكترونية بأسماء بعض من أقاربهما ومعارفهما وأثبتا استحقاقهم لمبالغ التعويضات على خلاف الحقيقة.



وتحويل تلك المبالغ لهم من خلال بعض البنوك على مستوي الجمهورية، وأفادت التحريات المبدئية التي أجرتها الهيئة، أن المبالغ المختلسة قد تجاوزت الـ30 مليون جنيه، من نتاج ممارستهما لهذا النشاط الإجرامي منذ فترة طويلة.



ونجحت أعضاء هيئة الرقابة الإدارية في ضبط مبلغ 4.5 مليون جنيه كانت بحوزة المتهمة وشريكها، وأسفرت تحريات الهيئة بقيام المختلسين والمتربحين من الجريمة بشراء شهادات استثمار وعقارات وأراضي ومشغولات ذهبية بباقي المبالغ المالية التي استولوا عليها، وجاري تتبع باقي تلك الأموال واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



وفي وقت لاحق، ألقت الرقابة الإدارية القبض على زوج الموظفة مدير عام بجامعة الزقازيق، بناء على أمر النيابة الصادر ضده بالضبط والإحضار للتحقيق معه بتهمة الاشتراك والتخطيط لزوجته موظفة بمديرية المساحة بالشرقية لاختلاس 30 مليون جنيه من المال العام.