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برشلونة يستعيد موهبته

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 12:18 م
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برشلونة يستعيد موهبته
فاتي
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علي نبوي
 
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تلقى الإسباني أرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة خبرًا سعيدًا قبل مباراة الفريق الكتالوني المقبلة أمام إشبيلية.


ويستضيف برشلونة نظيره إشبيلية مساء الأحد المقبل على ملعب "الكامب نو" في إطار مباريات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الإسباني "الليجا".


وتعافى الشاب أنسو فاتي من الإصابة التي لحقت به على مستوى الركبة والتي أبعدته عن مواجهتي خيتافي في الليجا، وإنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا.


وشارك فاتي في التدريبات الجماعية للفريق الكتالوني اليوم بشكل طبيعي بعد التعافي من الإصابة ليصبح جاهزًا لمواجهة إشبيلية المقبلة.
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