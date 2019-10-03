ضربة "فالفيردي" في برشلونة

بدأ إرنستو فالفيردي المدير الفني لنادي برشلونة في علاج أخطاء خط الملعب من خلال الاعتماد على الثلاثي آرثر ميلو وسيرجيو بوسكيتس وفرانكى دى يونج كمثلث في خط الوسط يتصدى لهجمات المنافسين.

وذكر موقع "هو سوكورد" للإحصائيات أن ميلو كان أفضل لاعبي مباراة برشلونة وإنتر ميلان المباراة محققاً 7.78 نقطة ولمسالكرة 69 مرة، وسدد كرة على المرمى وقام بتمريرة حاسمة كما مرر الكرة إلى زملائه بنجاح في 89.9 % من تمريراته.





سر خناقة ليونيل ميسي وجريزمان في برشلونة

اشتعلت أزمة عنيفة بين ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني وزميله أنطوان جريزمان على خلفية استياء الأول من ضم الثاني خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وكشفت إذاعة راديو كتالونيا عن الإسبانية أن سر غضب ميسي على التعاقد مع جريزمان هو أن برشلونة ووالد النجم الأرجنتينى اتفقا على تأخير دفع راتب ليونيل ميسى بسبب عدم وجود أموال فى خزينة الفريق الكالتي.

وأشار إلى أن ميسي اكتشف بعد فترة ليست بالقصيرة أن برشلونة وقع مع الفرنسى أنطوان جريزمان مقابل 120 مليون يورو، وهو ما أثار استياءه بشدة وغضب عليه حتى الآن.

ويعد جريزمان هداف برشلونة في الدوري الإسباني هذا الموسم برصيد 3 أهداف مناصفة مع لويس سواريز.