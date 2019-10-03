حساب المواطن يفجر مفاجأة بشأن زيادة قيمة مبالغ الدعم
الخميس 03/أكتوبر/2019 - 10:55 ص
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تسائل المستفيدين من دعم حساب المواطن حول زيادة قيمة مبالغ الدعم المقدمة من جانب البرنامج، وانتابهم الفضول حول معرفة هل يوجد زيادة أم لا ؟!
وفجر حساب المواطن مفاجأة بشأن زيادة قيمة مبالغ الدعم، وقال عبر تغريدة على تويتر، مفاداها أنه لا توجد زيادة في قيمة الدعم خلال الفترة المقبلة.
وأكد برنامج حساب المواطن، أن قيمة الدعم لرب الأسرة تتأثر بحسب إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم.
وعبر الحاسبة التقديرية يمكن للمستفيدين من حساب المواطن معرفة قيمة الاستحقاق ومبالغ لدعم المقدمة من حساب المواطن بكل سهولة.
وانطلق برنامج حساب المواطن من العام 2017 لمساعدة محدودي الدخل، معلنا عن شروط يجب أن يطبقها الراغبين في الدعم للحصول عليه بكل سهولة، وقد تسلم المواطنين السعوديين مستحقي الدعم الدفعة الماضية في شهر سبتمبر، ويوم 10 من كل شهر يجب أن يتسلم المواطنين الدعم وفقا للمعايير والقواعد التي نشأ على أسسها برنامج حساب المواطن.
وحساب المواطن هو برنامج حرصت السعودية على تقديمه للمواطن السعودي وخاصة بعد الزيادات التي فرضتها المملكة العربية السعودية في الأونة الآخيرة، كما أنه من المؤكد أن المواطن لا يتحملها فقد عملت جاهدة على إنشاء هذا الحساب للمواطن السعودي.
وأعلن برنامج حساب المواطن عن موعد صرف الدفعة الـ23 من الدعم، ومن المقرر صرفها يوم 10 من أكتوبر، في الأسبوع المقبل
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