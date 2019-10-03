"يتاجر بالمرضى المصريين".. معتز مطر الشهير بالكذب والتدليس

اشتهر الإعلامي معتز مطر، بالكذب والتدليس، تجاه الشعب المصري، حيث خصص برنامجه، لدعاوى الفوضى ونشر الخراب في البلاد العربية، ومؤخرًا أطلق عدة شائعات لا يصدقها العقل، كمزاعم تظاهر الشعب الجزائري، ضد النظام المصري، فضلًا عن متاجرته بالمرضى.





المتاجرة بالمرضى

عرض الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، خلال برنامجه 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، تسجيلا صوتيا لمكالمة هاتفية جرت بين أسرة الفنان الشاب كريم حسن، وبين أحد أتباع معتز مطر، الذي حاول استغلال الحالة الصحية المتدهورة لفنان في الترويج لها على شاشات الإخوان واستخدامه لتشويه صورة الدولة المصرية.





وأوضحت المكالمة الهاتفية، أحد أتباع معتز مطر، وهو يطلب كافة التقارير الصحية للفنان كريم حسن، وفيديوهات الاستغاثة التي نشرها للمسؤولين، من أجل عرضها على شاشات التليفزيون، وزعم خلال الاتصال أنه يعمل بالتليفزيون المصري.





وفي المكالمة، أكد هذا الشخص لأسرة الفنان أنه لو لم يتمكن من عرض هذه المستندات على شاشات التليفزيون المصري، سيرسلها لمعتز مطر لعرضها، من أجل علاج ابنهم، وهو ما رفضته أسرة الفنان بشكل كامل.





مزاعم بتظاهر الجزائر

وضمن الشائعات التي أطلقها الإعلامي معتز مطر، مزاعمه بتظاهر جماهير الجزائر ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو ما لم يحدث من الأساس.





وكتب المحرض، تغريدة عبر موقع التدوين العالمي، بأن جماهير الجزائر، كانوا يرددون الهتافات المعادية لمصر، بالدقيقة 78 بلقاء فريقي شباب بلوزداد الجزائري وبيراميدز.





مزاعم بتظاهر الشعب المصري

وكان الإعلامي معتز مطر، أول الإعلامين المروجين لشائعات وجود تظاهرات في كافة المدن المصرية، الجمعة الماضية ضد النظام، كمحاولة للوقيعة بين أبناء الشعب الواحد.





وكشف الشعب المصري، المزاعم الباطلة، حيث في مسيرات تأييد للاستقرار ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة، وأقيمت احتفالية كبرى عند المنصة للتأكيد أمام العالم على أن الشعب المصري لن ينجر إلى فخ التظاهرات.





إلغاء بطاقات التموين

بينما ادعى الإعلامي الإخواني معتز مطر، باطلًا، إلغاء بطاقات التموين لكل من يزيد راتبه على 1500 جنيه، حيث ظهر معتز مطر متأثرا وحزينا.





ولكن طمأن الرئيس عبدالفتاح السيسي، محدودي الدخل، بمتابعته الشخصية لمشكلة "تنقية البطاقات التموينية"، مشيرًا إلى أنه سيتم اتخاذ اللازم للحفاظ على حقوق المواطنين.





وقال الرئيس على صفحته الرسمية بموقع التواصل فيسبوك: "في إطار متابعتي لكل الإجراءات الخاصة بدعم محدودي الدخل فإنني أتفهم موقف المواطنين الذين تأثروا سلبًا ببعض إجراءات تنقية البطاقات التموينية وحذف بعض المستحقين منها.. أقول لهم اطمئنوا لأنني أتابع بنفسي هذه الإجراءات، وأؤكد لكم أن الحكومة ملتزمة تماماً باتخاذ ما يلزم للحفاظ على حقوق المواطنين البسطاء وفي إطار الحرص على تحقيق مصلحة المواطن والدولة.. #تحيا_مصر".





الاختفاء القسري

وأوردت الـ"بي بي سي" حالة زبيدة ضمن فيلم درامي طويل ادعت أنه يتعلق بحقوق الإنسان وقدمت "أورلا جيورين" مراسلة الـ "بي بي سي"، أم زبيدة تعلن أن ابنتها مختفية قسريًا منذ عام من قبل الأمن المصري، وروت قصة عن اختطاف الفتاة من ملثمين مجهولين وتعذيبها وإعادتها، ثم اختطافها وأنها لا تعلم عنها شيئًا.





الإعلامي الإخواني الهارب معتز مطر، خرج حينها ليعرض قضية "زبيدة"، ويدعي أنها مختفية قسريا ويعرض مقاطع من فيديوهات أم زبيدة على شبكة BBCولكن ظهرت زبيدة مع عمرو أديب على الهواء واتضح أنها متزوجة وتقيم مع زوجها في منزله بفيصل.



