حملات موسعة للتجميل وإزالة المخلفات بمغاغة في المنيا

جاء ذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، بتكثيف حملات النظافة والتجميل من أجل عودة النظافة للطريق العام وإضفاء مظهر جمالي وحضاري لائق وتوفير بيئة صحية نظيفة، وتحقيق الرضا الجماهيري عن جميع الخدمات المقدمة للمواطنين، والعمل على حل جميع المشكلات والمعوقات التي تواجههم.





وقال اللواء إيهاب زهنى رئيس المركز، إن الوحدة المحلية مستمرة في إزالة جميع تراكمات القمامة واستبدال نقاط التجمع الموجودة بالشوارع الحيوية بالمدينة وتنفيذ خطة تجميل للمدينة بالكامل وذلك بعد إتمام عمليه الرصف بالشوارع وذلك لرفع مستوى النظافة والارتقاء بالمركز وإظهار الصورة الحضارية له.



وأضاف رئيس المركز، أن الحملة شملت حى غرب المدينة بطريق مصر أسوان الزراعى، تم من خلالها رفع الأتربة ودهان البلدورات وقص الحشائش، كما أشار أن تنفيذ هذه الحملات يتم بشكل مستمر ودوري للحفاظ على الشكل العام للمدينة.



كما نفذت الوحدة المحلية لمركزالمنيا حملات مكثفة لرفع الاشغالات بحي شمال المدينة،بالتعاون مع شرطة المرافق والجهات المعنية والذى وجه به اللواء قاسم حسين محافظ المنيا للقضاء على ظاهرة انتشار زرع أعمدة الحديد أمام العمارات والمحلات بالشوارع الرئيسيه وذلك لتسيهل الحركة المرورية للمواطنيين والمركبات.



وقال المهندس محمد سيد علي رئيس المركز، إن الحملات بدأت بشارع نفرتيتي والشوارع المجاوره حيث قامت الوحدة المحلية برفع الاشغالات والحديد الذي تم زرعه بالشوارع لركن سيارات المواطنيين وتحرير محاضر للمخالفين.



وأكد رئيس المركز استمرارهذه الحملات للقضاء علي هذه الظاهره وغيرها من الظواهر السلبيه التي من شأنها الإضرار بالصالح العام ورصدها والتصدي لها ومعاقبة المخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.



كما رفعت الوحدة المحلية جميع المخالفات بجميع أنحاء الحي من الشمال للجنوب ومن الشرق للغرب، وذلك فى إطارعودة النظافة للطريق العام وإضفاء مظهر جمالي وحضارى لائق وتوفير بيئة صحية نظيفة للمواطنيين.



ونظمت الوحدة المحلية لمدينة المنيا، حملة كبرى بمنطقة شارع الحسيني، وميدان عمر أفندي، وذلك استكمالا لأعمال إزالة الإشغالات والمخالفات والتي بدأتها الوحدة المحلية بمنطقة الحبشي، وأسفل كوبري محمد بدوى، لإخلائه من الباعة الجائلين، تنفيذا لتكليفات اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، بضرورة المتابعة المستمرة من خلال تكثيف الحملات لإزالة الإشغالات والحفاظ على ما تم انجازه في الفترة السابقة.



وتابع محمد سيد رئيس المدينة، أعمال الإزالات الفورية للمخالفين كما وجه بالتنبيه على أصحاب المحلات بضرورة الحفاظ علي نظافة الشوارع، وتحرير محاضر للمخالفين تحقيقًا للصالح العام، مع استمرار أعمال رفع الإشغالات للقضاء على ظاهرة الأكشاك العشوائية، وتيسير حركة سير المشاة والمركبات بالمنطقة وفتح الطريق أمام المارة من المواطنين.



وأكد أن الوحدة المحلية تكثف جهودها في التصدي للمخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وذلك للحفاظ على الشكل الحضاري للمدينة.



كما أزالت الوحدة المحلية لمركز أبوقرقاص بالمنيا، حالتي تعدِ على الأراضي الزراعية من خلال الحملات التي تنظمها الوحدة المحلية بالتعاون مع الجهات المعينة، تنفيذا لتكليفات اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، بعدم التهاون في أملاك الدولة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية وردع المخالفين



وقال العقيد محمد صلاح رئيس المركز، إن الحملة أسفرت عن إزالة حالتي تعد بالبناء على الأراضي الزراعية في المهد على مساحة 2 قيراط بقرية أبوقرقاص البلد التابعة للمركز، كما تم التحفظ على مواد البناء المستخدمة وتحرير محضر بالواقعة، بالإضافة لتنفيذ أعمال تجميل وتشجير ودهان وصيانة أعمدة الإنارة بالطرق الرئيسية، وذلك لإضفاء المظهر الحضاري والجمالي على مداخل الوحدات القروية، والحفاظ على رقعة الأراضي وحرم الطريق العام.



وأكد أن الوحدة المحلية تستمر في الحملات للتصدي لمحاولات تبوير الأراضي الزراعية وإزالة أي حالة تعد في مهدها، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لإزالة كل التعديات.



وتواصل الوحدة المحلية لمركز بنى مزار بالمنيا، جهودها فى إزالة التعديات بالبناء على الأرض الزراعية ورفع الاشغالات بالمركز، وذلك خلال حملة مكبرة نظمتها الوحدة المحلية بالتعاون مع الجهات المعنية، تنفيذا لتكليفات اللواء قاسم حسين محافظ المنيا للحفاظ على رقعة الأراضى وحرم الطريق العام.