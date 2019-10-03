الطالع الفلكى الخميس 2/10/2019..ضَربَة حَظّ!





*القمر فى الرّبع الأوّل ، القمر فى العقرب ، ويدخل القوس فى الواحدة و44 دقيقة ظهراً بتوقيت القاهرة.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الميزان ، ودَخَلَ العقرب فى الثّالثة و39 دقيقة فجراً بتقويت القارهة.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج الميزان من 23 سبتمبر - 23 أكتوبر.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج العذراء من 17 سبتمبر - 17 أكتوبر.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة الزّبرَة من 20 سبتمبر - 2 أكتوبر.





اليوم 22 تُوت قبطى ، 2 تِشْرين أوَّل رُومى، 3 صَفَر ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: - المحل بتاعك ، من نصيبك ، إنتا لومَكُنْتِشْ طيّب وابن حال مَكَنْشْ رَبِّنَا يِدِّيلَكْ.(سُلَيْمَان بِكْ نجيب من فيلم لعبة السّت-1946)





*القمر فى القوس "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*القمر فى القوس يعنى

وضع الحالة الرّوحيّة فى المقدّمة حتى كنوع من التغيير، الحالة الرّوحية تلك النعمة التى كانت أول وأعظم وآخر نعمة يستمتع بها الإنسان منذ ميلاده وحتى وفاته تستحق منك الإنتباه لأداء الواجبات الدّينيّة والتى تعمل كصمام أمان للحفاظ على إتزانك الرّوحى ، كما أنّه كوكب الثروة والإزدهار والسعى خلف لقمة العيْش لكن دون إنفصال عن الأخلاق ، هذا يعنى أن تهتمّ بالأمانة الأخلاقيّة فى تجارتك أو وظيفتك بصرف النظر عن المردود المالى الذى ترغبه لنفسك وتبتعد عن الكلمة الشائعة "على قَدّ فلوسهم" فالقروش القليلة تحل فيها البَرَكَة بمشيئة الله تَعَالى ، مكاسب قليلة تجر مكاسب كبيرة والسبب سمعتك و نزاهتك فى تجارتك أو وظيفتك واهتمامك بالكيْف وليس الكَمّ ،بذلك تعمل الأخلاق/ المُشترى على توسيع مكاسبك بعيداً عن الفهلوة أو إستعمال عبارات مُستفزّة كمقولة القانون لايحمى المغفلين، البضاعة المُبَاعة لاتُردّ ولاتُستبدل.





فى ثقافة التنجيم الهندى والصينى فالمُشترى يرمز للحظ السعيد والإزدهاروالثروة والوجاهة الإجتماعيّة(يحكم القوس والحوت) يزور برج واحد ويمكث فيه سنة واحدة فقط ، على ذلك فحظّك قابل لضربة حظ طبقاً لثقافتهم مرّة واحدة كل 12 سنة وليس مرة واحدة فى العمرعندما يرجع المُشترى لزيارة برجك الذى كان فيه وقت ميلادك ، مفهوم الحظ قد يكون على شكل وظيفة جديدة أو مشروع مربح أو زوجة صالحة أو هجرة لبلاد بعيدة ، لست مُضطراً للإنتظار 12 سنة فالقمر الأقرب والأقوى تأثيراً بزيارته لكل برج مرّة كل 55 ساعة على مدار الشهر العربى القمرى فحظّك قابل للتحسّن مهما كان سيئاً مرّة واحدة على الأقل كل شهرعربى خصوصاً عند حلوله فى بُرجىْ القوس والحوت كاليوم بحلوله فى القوس ،هذا يعنى أن تتفاءل خيراً مهما بدت أمورك سيئة من ظاهرها ، بمشيئة الله تَعَالى.

*اليوم بمشيئة الله تَعَالى

تحل ذكرى ميلاد ماجدة الخطيب والتى تكبر قرينتها الفلكية مديحة سالم بسنة واحدة فقط وكلتاهما رَحَلا عن عالمنا فلا تبخل عليهما بالفَاتِحَة ، إحتفالاً بهما فهذه هى....





الأسماء المُسَاوِيَة للقِيَم الحسابيّة لإسم مديحة سالم ، مع التنبيه أنها لاتُعبّر عن صفات تتواجد فيها بالضرورة لكنها نتيجة لعمليات حسابيّة رياضيّة لا أكثر.

(منطقة الذّهب المُغلقة)،(مزاج عصبى)،(فى ضوء/وَضَح النّهار)،(طاهر ونقى).





الأسماء المُسَاويَة للقِيَم الحسابيّة لإسم ماجدة الخطيب ، مع التنبيه أنها لا تُعبّرعن صفات تتواجد فيها بالضرورة لكنها نتيجة لعمليّات حسابيّة رياضيّة لا أكثر.

(جاذبيّة أنثويّة)،(خارق للطبيعة)،(وجه بيضاوى)،(يتوهّج بشدّة)،(مزاج زحل)، (فرصة ثانية).





*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: الثبات الإنفعالى أحد أهم عناصر النجاح، لا تسمح للعواطف بالتشويش على أداء عملك وحكمك على الأمور بمنطقيّة..





برج الثور: فرص واردة لتسوية نزاعات قضائية أو تصفية النفوس من مشاكسات عائلية قديمة بصورة نهائيّة فلا تضيعها بعناد.





برج الجوزاء: التفاصيل الصغيرة الماكرة قد تتعاظم لتكون فى ضخامة الأهرامات عند نشوب النّزاع المتوقّع، قم بفحص تفاصيل الإتفاقات المكتوبة بصبر مُمِلّ.





برج السّرطان: تذكر المثل القائل أن النجاح هو واحد بالمائة إلهام و99% جهد وعرق ، رُبّما كانت ترقية لاتتوقّعها فى الطريق إليك ، بمشيئة الله تَعَالى.





برج الأسد: لاتكن مُتحرّراً فى أفكارك فيما يخص التصرفات الأخلاقيّة ،بعض الأشياء يكمن سرّ جمالها فى أنّها قديمة لا تتطوّر ومنها الأخلاقيّات والقِيَم العليا.





برج العذراء: كلامك له مفعول البلسم أو المرهم لمداواة جروح الآخرين، لكن لا تتطفّل أو تتدخل فيما لايعنيك ولا تلعب دور المُرّفّه عن الآخرين.





برج الميزان: مشكلة الأقساط أو القروض إن وُجِدَتْ ففى طريقها للحل بمشيئة الله تَعَالى إن قمت بوضع خطّة للسداد والتزمت بها دون تشتّت.





برج العقرب: التخلص من علاقة ثقيلة مع أحدهم أوتجميع الخردوات وإنهاء وجودها من منزلك ، مساحة أوسع تعنى راحة وطاقة جديدة نظيفة خالية من شوائب الماضى.





برج القوس: مهما كانت الأمورتبدو صعبة من ظاهرها فابحث عن النقاط الإيجابيّة وإستثمرها، فى العمل أوالعاطفة فالبكاء على اللبن المسكوب لن يُفيد.





برج الجدى: إنغمس فى عملك بجدٍ وإجتهاد بعيداً عن مشاكل الآخرين ، هى لقمة عيشك وأنت لا تحتاج لتذكيرك بأهميتها لتأمين نفقات أسرتك.





برج الدّلو: لا تُعطِ الأمان خاصةً لصديق يعرف نقاط ضعفك ، قد ينقلب الصديق يوماً عدواً مُتسلّحاً بأدق أسرارك ، حرّص من أخوك.





برج الحوت: أنت مُتفائل وتنظر للنّصف المُمتلئ من الكوب فتمسّك بمبدئك، ابتعد عن مجالسة أعداء النجاح والحسودين، لكن لاتُهمل نُصح الناصحين.



