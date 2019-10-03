مؤشر البورصة السعودية يهبط 0.55% بمستهل تعاملات اليوم
الخميس 03/أكتوبر/2019 - 10:50 ص
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نيفين سمير
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أستهلت بورصة السعودية تعاملات اليوم علي تراجع حيث هبط المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية، بالتعاملات الصباحية لجلسة اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، ليواصل خسائره لليوم الثالث على التوالي، وسط هبوط جماعي للقطاعات الكبرى ، وبحلول الساعة 10:45 بتوقيت الرياض، سجل المؤشر العام تراجعاً بنسبة 0.88 بالمائة إلى مستوى 7914.39 نقطة ليفقد من خلالها نحو 69.85 نقطة.
وجرى التعامل على 24.63 مليون سهم وبقيمة 701.88 مليون ريال موزعة على نحو 26.28 ألف صفقة ـ وتراجع قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.27 بالمائة، في ظل هبوط سهم سبكيم العالمية بنسبة 4.5 بالمائة، وأسمنت اليمامة بنسبة 3.42 بالمائة ، كما نزل قطاع البنوك بنسبة 0.94 بالمائة بفعل هبوط سهم الراجحي بنسبة 0.96 بالمائة.
وسجل أيضاً قطاع الاتصالات تراجعاً بنسبة 0.30 بالمائة، بفعل تراجع سهم الاتصالات السعودية بنسبة 0.38 بالمائة ، وفي المقابل ارتفع قطاع الطاقة بنحو 0.66 بالمائة بدعم مباشر من سهم الدريس الذي تصدر الارتفاعات لليوم الثاني على التوالي، بنسبة 7.88 بالمائة.
وتصدر سهم الدريس التداولات على كافة المستويات بنحو 207.83 مليون ريال، من خلال التداول على 3.80 مليون سهم ، وعلى مستوى أداء السوق الموازية "نمو" سجل ارتفاعاً بنسبة 0.23 بالمائة إلى مستوى 3979.54 نقطة ليربح نحو 8.95 نقطة ، وجاء سهم "باعظيم" وحيداً باللون الأخضر، بارتفاع نسبته 2.69 بالمائة.
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