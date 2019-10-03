بـ4 ملايين جنيه.. افتتاح عدد من المشروعات وإعادة إعمار 30 منزلا جنوب الأقصر (صور)



وقالت شيرين النجار المنسق الإعلامي لجمعية مصر المحروسة بلدي، إن المشروعات التي تم تنفيذها بمدينة اسنا بتمويل من مؤسسة بنك مصر يصل إلى نحو 4 ملايين جنيهات، حيث شملت احلال وتجديد مدرسة الكيمان الإعدادية المشتركة، وتطوير المجزر الآلي بالكيمان، وإعادة أعمار 30 منزلًا للأسر الأكثر احتياجا بنفس القرية، بالإضافة إلى تطوير مركز الكيمان الطبي ودعم وحدة الغسيل الكلوي بأدوات ومستلزمات طبية وأسرة وتركيب وحدة معالجة وتنقية للمياه.



وأشارت إلى أن افتتاح أعمال تطوير المشروعات يأتي بالتزامن مع، ذكري انتصارات اكتوبر المجيدة مؤكدة ان الجمعية ستواصل جهودها لدعم المناطق الأكثر احتياجا لتنمية المجتمع وضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة".



من جهته، أشاد اللواء دكتور عماد أبو العزايم سكرتير مساعد محافظة الأقصر، بجهود مؤسسات المجتمع المدني في تنمية المجتمع ودعم المشروعات، مؤكدا ان المحافظة بقيادة المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر تقدم كافة اوجه الدعم لجميع منظمات المجتمع المدني بما يمكنها من اداء عملها علي الوجه الامثل ويحقق التكامل بينها وبين الجهات الحكومية بما يعود بالنفع علي المواطنين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية بدعم القرى الأكثر احتياجًا وتوفير حياة كريمة للمواطنين.



افتتح اللواء عماد أبو العزايم، سكرتير مساعد محافظة الأقصر، عدد من مشروعات التطوير التي أجرتها جمعية مصر المحروسة بلدي بالتعاون مع مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع بقرية الكيمان التابعة لمدينة إسنا.وشهد حفل الافتتاح حضور، محمد السيد رئيس مدينة اسنا، والدكتور السيد احمد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة، والدكتور عاطف علي مدير مديرية الطب البيطري بالمحافظة، والشناوي عايد وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، وهناء البوريمي مدير مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع، وهبة حسين مدير البرامج بالمؤسسة، وفاطمة احمد مسئول المشاركة المجتمعية بوزارة التربية والتعليم، وعماد ربيع المدير التنفيذي لجمعية مصر المحروسة بلدي، ورشا سيد امين صندوق الجمعية، وخالد عبد المنعم مدير العلاقات العامة بالجمعية.