أمن الجيزة يضبط عددا من الخارجين عن القانون بالطالبية

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وجه اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، بتكثيف الحملات الأمنية لضبط الخارجين عن القانون وحائزي الأسلحة النارية والمواد المخدرة، والمشتبه بهم والهاربين من تنفيذ أحكام قضائية بشارع عثمان محرم بدائرة قسم شرطة الطالبية.



وأسفرت جهود الحملة اليوم التي أشرف عليها اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة الجيزة، واللواء مدحت فارس، اللواء سامح الحميلي نائبي مدير المباحث، واللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية، في مجال البحث الجنائي عن ضبط عدد (112 كرسى – 17 ترابيزة – 4 شمسية – 5 ميزان – 7 أوتاد وسلاسل، وبلغ الإجمالي 145 قضية جنائية مخالفة، وفي مجال المرافق تم تنفيذ حكم جزئى – وضبط 18 حالة اشتباه - وبلغ الإجمالي 19 قضية جنائية مخالفة.



وفي سياق آخر كانت قد شنت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة حملات أمنية في وقت سابق بشارع عثمان محرم بالطالبية، وأسفرت جهود تلك الحملة في مجال المرور والبحث والمرور عن ضبط 18 نموذج 125- 11 حالة سحب متنوع، تنفيذ 10 أحكام جزئية، وبلغ الإجمالي 39 قضية مخالفة، وفي مجال المرافق تم ضبط (290 كرسي – 10 ترابيزة – 9 أسطوانة – 4 استاند – 8 تروللي – 5 مانيكان – 6 اوتاد – 20 ميزان – 7 ثلاجة – 2 سلم -8 لعب أطفال – غرزة شاي، وبلغ الإجمالي 370 حالة تعديات على الطريق العام.



ولاقت الحملة استحسان وارتياح كافة الفئات من المواطنين وطالبو باستمرارها مؤكدين تحياتهم وتقديرهم لجهاز الشرطة والجهود المبذولة.



وجار الدفع بحملات مكبرة للتصدي لكافة صور الخروج عن القانون والشرعية مع التنسيق مع الجهات المعنية.



وبالعرض على مدير أمن الجيزة، وجه بتحرر المحضر اللازم حيال كل واقعة والعرض على النيابات المختصة لمباشرة التحقيقات.