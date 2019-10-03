ليبيا تفرج عن البحارين التونسيين وأحد المحتجزين يؤكد حسن المعاملة
الخميس 03/أكتوبر/2019 - 10:36 ص
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مروى الجلاصي
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بعدما تم إطلاق سراحهم من قبل قوات خفر السواحل الليبية، وصل 16 بحارا من أصيلي ولاية المهدية ميناء الصيد البحري بالمهدية، مساء أمس الإربعاء 02 أكتوبر 2019.
وقد تجمّع أهالي البحارة في الميناء في ساعات ما بعد الظهر، بعد سماعهم خبر إطلاق سراحهم، وتأمين القيمة المالية للمحاضر التي حرّرها خفر السواحل الليبي في شأنهم.
وقد أفاد أحد البحارة من بين المحتجزين في تصريحات إعلامية، بأن "حجز المركبين والبحارة كان وفقا للأطر القانونية الليبية، وكانت المعاملة جيدة في مكان الإيقاف"، مشدّدا على أن "المجموعة المحتجزة لم تتعرض إلى عنف أو تهديد أو معاملة سيئة من أي نوع".
كما أضاف في ذات الصدد، أن "القوات الأمنية الليبية قادت مراكبنا إلى مسافة 40 ميلا من السواحل الليبية نحو المياه التونسية لتأمين عودتنا، بعدما وفروا لنا البنزين والمؤونة".
ويذكر بأنه تمّ إقتياد مركبي صيد مسجلين بالمهدية مساء الأحد 29 سبتمبر 2019، إلى أحد الموانئ الليبية من قبل قوات البحرية الليبية، بسبب دخول أحدهما للمياه الإقليمية الليبية، ثمّ لحق به المركب الثاني بعد تلقّي نداء الإستغاثة.
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