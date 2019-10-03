شاهد بالفيديو.. التفاصيل الكاملة لواقعة "مصطفى تورتة ونهال"

الفجر



انفراد | "الفجر" تحاور "مصطفى تورته" ومفاجآت صادمة تنشر لأول مرة







جدير بالذكر أنه ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بواقعة مصطفى أبو تورته خطيب الفتاة الذي تركها فجأة هو وأسرته فى قاعة الحفلات دون إتمام الخطبة زاعمًا أن خاله مريض، واتهمته خطيبته هو وأهله بسرقة تورتة الحفل قبل المغادرة، أصبح تريند وحديث السوشيل ميديا، طالب بعض النشطاء ضرورة أن ترتبط التورتة بالقائمة الزوجية كنوع من أنواع السخرية مما حدث.





في لقاء خاص لـموقع "" كشف الشاب مصطفى أحمد الشهير على مواقع التواصل الاجتماعي بـ"مصطفى تورتة"، أنه تفاجئ بالضجة الكبيرة التي تسببت فيها خطيبته السابقة "نهال" بعد أن روت قصتهما على مواقع التواصل الاجتماعي، موضحا أن هناك تفاصيل لم ترويها وهو ما تسبب في كسبها لتعاطف رود مواقع التواصل الاجتماعي.