كيف يمكن للكلمات تغيير عقلك وحياتك؟

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كيف يمكن للكلمات تغيير حالتك العقلية والتأثير على سلوكك

في تجربة قام بها طبيب نفساني، طُلب من الطالب أن يرتب كلمات متفرقة من أجل إنشاء جمل ذات معنى. كانت الكلمات التي طُلب من الطالب ترتيبها مماثلة لتلك الكلمات:



عجوز، الكرسي، يجلس، على، الرجل

المياه، الشرب، يقلل، التجاعيد

بسرعة، يمر، الوقت



بعد أن رتب الطالب الكلمات، خرج من الغرفة لكن كانت خطواته أبطأ من المعتاد. هل تعلم ماذا حدث؟ الكلمات التي كان يرتبها جعلت عقله يتصور حالة التقدم في السن ونتيجة لذلك بدأ يتصرف كرجل عجوز لبضع دقائق بعد الانتهاء من الاختبار.



في تجربة أخرى، تم تقسيم الطلاب إلى مجموعتين. طُلب من المجموعة الأولى أن تفكر في كيفية شعورها بأنها أستاذة جامعية، بينما طُلب من المجموعة الأخرى أن تفكر كيف سيكون من محبي كرة القدم.



بعد مرور 5 دقائق، تم إعطاء كلتا المجموعتين بعض الأسئلة العلمية للإجابة، بينما حصلت المجموعة الأولى على المزيد من الأسئلة بشكل صحيح. كان لدى كلتا المجموعتين نفس مستويات المعرفة والذكاء، لكن الحالة التي وضعت فيها المجموعة الأولى كنتيجة للكلمات التي كانت تطير في أذهانهم جعلتهم يجيبون على المزيد من الأسئلة بشكل صحيح.



• قوة الكلمات

عقلك يشبه مدينة كبيرة بها ملايين الطرق. بمجرد تعيين نقطة البداية الخاصة بك في أحد الطرق، سوف يأخذك عقلك إلى أسفل الطريق تلقائيًا. في التجربة السابقة، تم استخدام الكلمات لوضع الناس في طرق معينة ونتيجة لذلك استمرت عقولهم اللاواعية في العمل وأخذتهم في الطريق.



إذا تعرضت لبعض الكلمات الإيجابية لبضع ثوان، فمن المرجح أن تفكر بشكل إيجابي في الدقائق القليلة القادمة. أظهرت تجربة أخرى أن الأشخاص الذين تعرضوا للكلمات المتعلقة بلطف كانوا أكثر ميلًا إلى أن يكونوا لطفاء مع الآخرين في الدقائق القليلة التالية للتعرض.



• الآن هل تفهم ماذا يعني هذا؟

يمكنك بالفعل وضع الناس في مناطق مختلفة باستخدام كلماتك. حتى لو كنت تناقش موضوعًا لا علاقة له بمشاعرهم، فإن اختيار الكلمات يمكن أن يؤثر بشدة في مزاجهم وسلوكهم.



في نهاية المطاف، استخدام كلمات مثل القوة، الطاقة، القدرة، الخلود، أثناء التحدث، سوف يمكن الناس من أن يصبحوا أقوى حتى لو كنت تتحدث عن أفضل طريقة لطهي الطعام.



• ما أنواع الرسائل التي تتعرض لها؟

إذا كانت الكلمات يمكن أن تؤثر على عواطف وسلوك الناس بمقدار معين، فمن المؤكد أن تصور شيء ما يمكن أن يكون له تأثير أقوى بكثير. قد يكون لمشاهدة فيلم تأثير أقوى.



ماذا عن الأفلام التي تشاهدها؟

ماذا عن الأغاني التي تستمع إليها لمئات المرات في الأسبوع؟

ما نوع الرسائل التي تغذي عقلك بها؟

هل تعلم نفسك أن تكون ضعيفًا دون أن تلاحظ؟

هل تسرق قوتك الخاصة دون الانتباه إلى ما يحدث في عقلك؟



إن أحد الأسباب الرئيسية التي تحول دون تعافي الأشخاص من الانفصال هي الكلمات التي يتعرضون لها عند الاستماع إلى الأغاني الرومانسية الحزينة.



إن قلة ثقتك بنفسك قد تكون ناتجة عن الكلمات السلبية التي تمر في عقلك طوال الوقت. يمكن أن يكون عجزك عن القتال، وقلة الحافز لديك هو نتيجة الكلمات التي تتعرض لها طوال اليوم.



الآن بعد أن فهمت قوة الكلمات. تأكد من الانتباه إلى كل كلمة تتعرض لها من الآن فصاعدًا. ركّز على التعرّض لوسائل الإعلام الإيجابية فقط وتخلّ عن كل ما يمكن أن يعرقلك. ابتعد عن تلك الأغاني السلبية التي تستمع إليها دائمًا واستبدلها بأغاني إيجابية.



قد تكون نتاج الكلمات التي تراكمت في عقلك خلال السنوات الماضية. اختر كلماتك، اختر مصيرك.

