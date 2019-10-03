تحرير 618 مخالفة مرورية بشارع مستشفى الصدر بالعمرانية

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واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بإشراف اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية، لقطاع أمن الجيزة، حملاتها بشارع مستشفى الصدر، دائرة قسم شرطة العمرانية لإزالة الإشغالات والتعديات التي تعوق حركة المشاة والسيارات، وضبط الخارجين عن القانون والمشتبه بهم.



وأشرف على الحملة اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وقيادات وضباط المديرية، وضباط إدارة شرطة المرافق بالإشتراك مع ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة ومرور الجيزة وقوات أمن الجيزة والأمن المركزي بالجيزة ومسئولي المحافظة والحي، لرفع الإشغالات والمعوقات من الشارع وإعادة المظهر الجمالي له مرة أخرى.



وتواجدت القوات بالمكان في الساعات الأولى من صباح اليوم، وأسفرت جهود الحملة اليوم في مجال المرافق عن ضبط عدد (200 كرسى – 3 ثلاجة – 9 ترابيزة – 9 تروللى – 3 شمسية – 10 ميزان – 4 أسطوانة غاز – 7 أوتاد وسلاسل حديدية – وبلغ الإجمالي 241 حالة تعديات على الطريق العام، وفي مجال البحث الجنائي تم ضبط عدد (2 قضية مخدرات – جناية – 2 سلاح أبيض – 8 غرامات – 5 مستأنف – 550 مبالغ مالية – 2 دراجة بخارى – 2 شقى خطر – 33 جزئى – مخالفات – وبلغ الإجمالي 56 قضية جنائية مخالفة، وفي مجال المرور تم ضبط عدد (4 مخالفات قيادة بدون رخصة – 367 نموذج 125 – 200 كلبش – 3 قيادة بدون رخصة تسيير – 107 حالة سحب –وبلغ الاجمالي 681 مخالفة مرورية.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لمديرية أمن الجيزة، والعرض على النيابات المختصة لتتولى التحقيقات.



ووجه مدير الأمن بتعيين خدمات أمنية لملاحظة الحالة ومنع عودة الباعة الجائلين للمكان.

