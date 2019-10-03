نيفين جامع: افتتاح "السيسي" لمعرض تراثنا كان أكثر من رائع (فيديو)

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قالت نيفين جامع، رئيس جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن معرض "تراثنا" يضم أكثر من 500 عارض، وكل المحافظات ممثلة به خاصة المحافظات التي تتميز بحرف يدوية مميزة مثل محافظة المنوفية.



وأشارت "جامع"، خلال لقاء خاص ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الخميس، إلى أن المعرض يضم نحو 13 منهم منها البامبو، والأرابيسك، والصدف، موضحة أن الجهاز له 33 فرعا على مستوى الجمهورية، ومن خلال تلك الأفرع تم التواصل مع أصحاب الحرف.



وأضافت أن هناك تنسيقا مع المحافظين لاختيار أفضل الصناعات، والتنسيق لخروج المعرض بشكل جيد، معربة عن سعادتها لافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لمعرض تراثنا، وحديثه مع العارضين، معقبة: "كان شيىء أكثر من رائع"، لافتة إلى أن الرئيس كان حريص على سؤال العارضين عن أحوالهم والعقبات التي تواجههم.



وتابعت رئيس جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، أن العارضين كانوا في منتهى السعادة للقائهم بالرئيس السيسي، منوهة بأن كل العارضين أجمعوا أن أكثر مشكلة تواجه أصحاب الحرف اليدوية هي التسويق، واستجاب الرئيس لرغباتهم ووجه بتخصيص 350 مليون جنيه جزء منه كقروض لأصحاب الحرف اليدوية والتراثية، واختص محافظة جنوب سيناء بأن تكون القروض قروض حسنة بدون فوائد، فضلا عن توجيهه بإقامة معارض داخلي وخارجية، مؤكدة أن الفترة القادمة ستشهد أمور إيجابية على الأرض، حيث أن غرضهم هو توفير فرص عمل.