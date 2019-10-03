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جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم الخميس 3 أكتوبر 2019

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 09:25 ص
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جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم الخميس 3 أكتوبر 2019
صورة تعبيرية - الدوري المصري
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ننشر لكم جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد مباريات أمس الأربعاء وقبل المباريات التي ستقام اليوم الخميس الموافق 3 من أكتوبر لعام 2019.

فقد حقق النادي البورسعيدي الفوز على نظيره الاسماعيلي بثلاثية مقابل هدف واحد، وفاز الأهلي على الإنتاج الحربي بـ4 أهداف نظيفة.

وننشر لكم جدول ترتيب الدوري المصري قبل المباريات التي ستقام اليوم الخميس حيث سيواجه بيراميدز نظيره طنطا اليوم، بينما يستضيف الزمالك فريق مصر المقاصة .

كما ننشر لكم موعد مباريات اليوم الخميس، حيث ستقام مباراة طنطا وبيراميدز في تمام الثالثة عصر اليوم الخميس على ستاد طنطا الرياضي.

فيما ستقام مباراة الزمالك ومصر المقاصة فى تمام الثامنة مساء اليوم الخميس على ستاد السلام.

وعن القنوات التي ستنقل مباريات اليوم، ننشر لكم القنوات الناقلة لمباريات الدورى المصرى الممتاز

تنقل قنوات تايم سبورت و أون سبورت مباريات الدورى المصرى الممتاز.
جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم الخميس 3 أكتوبر 2019
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طنطا‏
-
x
15:00
-
بيراميدز
مصر المقاصة
-
x
20:00
-
الزمالك
كأس الليبرتادوريس
جريميو - البرازيل
-
x
02:30
-
فلامينغو - البرازيل
الدوري الأوروبي
وولفسبيرجر
-
x
18:55
-
روما
إي زد آلكمار
-
x
18:55
-
مانشستر يونايتد
كراسنودار
-
x
21:00
-
خيتافي
آرسنال
-
x
21:00
-
ستاندر دو لياج
إشبيلية
-
x
21:00
-
أبويل نيقوسيا
الدوري الإسباني الدرجة الثانية
سبورتينغ خيخون
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19:00
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