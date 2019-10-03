أسعار الفاكهة والخضروات اليوم الخميس في البحر الأحمر
الخميس 03/أكتوبر/2019 - 09:40 ص
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محمد طه
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شهدت أسعار الفاكهة والخضروات، في أسواق محافظة البحر الأحمر، اليوم الخميس 3-10-2019، استقرارا ملحوظا في الأسعار، وفي إطار تطوير الخدمة الإخبارية لبوابة الفجر الإلكترونية تقدم لكم أسعار الفاكهة والخضروات اليوم طبقًا لأسعارها في أسواق البحر الأحمر.
أسعار الفاكهة
شهدت أسعار الفاكهة اليوم الخميس حالة من الاستقرار، وسجل سعر الجوافة من 8 إلى 12 جنيهات للكيلو، والعنب من 8 إلى 15 جنيهات، والرمان من 5 إلى 9 جنيهات، والموز 8 جنيهات للكيلو، وتراوح سعر التفاح الأمريكي بين 20 إلى 25 جنيهًا.
أسعار الخضروات
كما شهدت أسعار الخضروات ارتغاعا ملحوظ في الأسعار، وسجل سعر كيلو البطاطس من 8 إلى 10 جنيهات، وتراوح الليمون البلدي من 15 جنيهات إلى 20 جنيها، والبسلة الخضراء من 10 إلى 13 جنيهات للكيلو، والطماطم ما بين 8 إلى 10 جنيهات، والبصل 5 الي 7 جنيهات، الفاصوليا الخضراء 15 جنيهات، والبامية 17 جنيها.
وسجل سعر كيلو الكوسة صوب 14 جنيهات، والخيار من 8 إلى 10 جنيهات، والثوم 15 جنيهات، وفلفل السويسي 10 جنيهات، الباذنجان 8 جنيهات، الملوخية 8 جنيهات، والفلفل الألوان 15 جنيهات، والفلفل البلدي 8 جنيهات، والجزر 7 جنيهات، والبطاطا 5 جنيهات، والقلقاس 10 جنيهات.
أرقام وعناوين تهمك
استمرارا للخدمات التى تقدمها بوابة "الفجر" لقرائها ننشر عناوين وأرقام هواتف المستشفيات بمحافظة البحر الأحمر تسهيلا على المواطنين الوصول إليها بكل سهولة ويسر.
مستشفى النيل
العنوان طريق المطار منطقة السقالة – الغردقة
065-3550975 – 065-3550976 – 065-3550977 – 065-3552999
مستشفى رأس غارب المركزى: العنوان رأس غارب
065-3620460
مستشفى القصير المركزى العنوان القصير
التليفونات 065-3330004
المستشفى المصرى العنوان حى الكوثر – الغردقة
التليفونات 065-3440599 – 065-3440656 – 065-3450318 – 065-3450319
مستشفى البحر الأحمر: العنوان طريق النصر الدهار –الغردقة
التليفونات 065-3543850 – 065-3544850 – 065-3550850 – 0123134458 – 0105032445
مستشفى البحر الأحمر العنوان الكيلو 120 القصير مرسى علم
التليفونات 065-3380080 – 065-338008
مستشفى الجونة: العنوان الكيلو 25 وسط البلد – الجونه – الغردقة
التليفونات 065-3580011 – 065-3580012 – 065-3580013 – 065-3580015 – 065-3580017
الفاكس 065-3580020
مستشفى الحميات؛ العنوان طريق المطار – الغردقه – الغردقة
التليفونات 065-3549188
مستشفى السلام الغردقة: العنوان شارع الكورنيش – سقالة – الغردقة
التليفونات 065-3548785 – 065-3548786 – 065-3548787
الفاكس 065-3548788
مستشفى الصفا: العنوان الغردقة – الغردقة
التليفونات 065-3540665 – 065-3546965
مستشفى الغردقة العام: العنوان شارع المستشفى – الدهار – الغردقة
التليفونات 065-3546740 – 065-3549698 – 065-3549721 – 065-3551767
مستشفى القصير المركزي العنوان القصير
التليفونات 065-3330070
مستشفى بورت غالب الدولي: العنوان الكيلو 72 جنوب قصير – مرسى علم
التليفونات 065-3700122 – 065-3700120
الفاكس 065-3700121
مستشفى سفاجا العام.. العنوان سفاجا
التليفونات 065-3251549
مستشفى طب الأعماق: العنوان طريق الكورنيش أمام قرية عرابية سقالة – الغردقة
التليفونات 065-3449151
مستشفى مرسى علم: العنوان مرسى علم – الغردقة
التليفونات 065-3720143.
أسعار الفاكهة
شهدت أسعار الفاكهة اليوم الخميس حالة من الاستقرار، وسجل سعر الجوافة من 8 إلى 12 جنيهات للكيلو، والعنب من 8 إلى 15 جنيهات، والرمان من 5 إلى 9 جنيهات، والموز 8 جنيهات للكيلو، وتراوح سعر التفاح الأمريكي بين 20 إلى 25 جنيهًا.
أسعار الخضروات
كما شهدت أسعار الخضروات ارتغاعا ملحوظ في الأسعار، وسجل سعر كيلو البطاطس من 8 إلى 10 جنيهات، وتراوح الليمون البلدي من 15 جنيهات إلى 20 جنيها، والبسلة الخضراء من 10 إلى 13 جنيهات للكيلو، والطماطم ما بين 8 إلى 10 جنيهات، والبصل 5 الي 7 جنيهات، الفاصوليا الخضراء 15 جنيهات، والبامية 17 جنيها.
وسجل سعر كيلو الكوسة صوب 14 جنيهات، والخيار من 8 إلى 10 جنيهات، والثوم 15 جنيهات، وفلفل السويسي 10 جنيهات، الباذنجان 8 جنيهات، الملوخية 8 جنيهات، والفلفل الألوان 15 جنيهات، والفلفل البلدي 8 جنيهات، والجزر 7 جنيهات، والبطاطا 5 جنيهات، والقلقاس 10 جنيهات.
أرقام وعناوين تهمك
استمرارا للخدمات التى تقدمها بوابة "الفجر" لقرائها ننشر عناوين وأرقام هواتف المستشفيات بمحافظة البحر الأحمر تسهيلا على المواطنين الوصول إليها بكل سهولة ويسر.
مستشفى النيل
العنوان طريق المطار منطقة السقالة – الغردقة
065-3550975 – 065-3550976 – 065-3550977 – 065-3552999
مستشفى رأس غارب المركزى: العنوان رأس غارب
065-3620460
مستشفى القصير المركزى العنوان القصير
التليفونات 065-3330004
المستشفى المصرى العنوان حى الكوثر – الغردقة
التليفونات 065-3440599 – 065-3440656 – 065-3450318 – 065-3450319
مستشفى البحر الأحمر: العنوان طريق النصر الدهار –الغردقة
التليفونات 065-3543850 – 065-3544850 – 065-3550850 – 0123134458 – 0105032445
مستشفى البحر الأحمر العنوان الكيلو 120 القصير مرسى علم
التليفونات 065-3380080 – 065-338008
مستشفى الجونة: العنوان الكيلو 25 وسط البلد – الجونه – الغردقة
التليفونات 065-3580011 – 065-3580012 – 065-3580013 – 065-3580015 – 065-3580017
الفاكس 065-3580020
مستشفى الحميات؛ العنوان طريق المطار – الغردقه – الغردقة
التليفونات 065-3549188
مستشفى السلام الغردقة: العنوان شارع الكورنيش – سقالة – الغردقة
التليفونات 065-3548785 – 065-3548786 – 065-3548787
الفاكس 065-3548788
مستشفى الصفا: العنوان الغردقة – الغردقة
التليفونات 065-3540665 – 065-3546965
مستشفى الغردقة العام: العنوان شارع المستشفى – الدهار – الغردقة
التليفونات 065-3546740 – 065-3549698 – 065-3549721 – 065-3551767
مستشفى القصير المركزي العنوان القصير
التليفونات 065-3330070
مستشفى بورت غالب الدولي: العنوان الكيلو 72 جنوب قصير – مرسى علم
التليفونات 065-3700122 – 065-3700120
الفاكس 065-3700121
مستشفى سفاجا العام.. العنوان سفاجا
التليفونات 065-3251549
مستشفى طب الأعماق: العنوان طريق الكورنيش أمام قرية عرابية سقالة – الغردقة
التليفونات 065-3449151
مستشفى مرسى علم: العنوان مرسى علم – الغردقة
التليفونات 065-3720143.
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