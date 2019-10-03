واشنطن تحذر حلفائها من العقوبات إذا استمروا في شراء المعدات العكسرية الروسية

قال وزير الشؤون الخارجية الهندي، سوبرامانيام جيشانكار، هذا الأسبوع، إنه "مقتنع بشكل معقول" بأن الولايات المتحدة سوف تتفهم قرار نيودلهي بشراء معدات دفاعية متقدمة، بما في ذلك منظومة الدفاع الصاروخي S-400، من روسيا.





حذرت وزارة الخارجية الأمريكية "حلفائها وشركائها" من أنهم سيواجهون عقوبات إذا اختاروا المضي قدمًا في شراء المعدات العسكرية الروسية، كما ذكرت صحيفة The Hindu الهندية الناطقة باللغة الإنجليزية.





وقال متحدث باسم وزارة الخارجية للصحيفة: "نحث جميع حلفائنا وشركائنا على التخلي عن المعاملات مع روسيا التي تخاطر بفرض عقوبات بموجب قانون مكافحة أعداء أمريكا من خلال العقوبات".





جاء هذا التعليق، بعد فترة وجيزة من تصريح وزير الشؤون الخارجية الهندي، سوبرامانيام جيشانكار، بأن نيودلهي أكدت دائمًا أن الحصول على معداتها العسكرية كان "حقًا سياديًا" إلى حد كبير، وعبر عن أمله في أن تتفهم واشنطن قرار البلاد بشراء أنظمة الدفاع الصاروخي الروسية S-400.





ووقعت الهند وروسيا عقدًا بقيمة 5.43 مليار دولار لشراء خمسة أنظمة للدفاع الصاروخي من طراز S-400، على الرغم من تهديدات الولايات المتحدة بفرض عقوبات على أي دولة تشتري من قطاع الدفاع الروسي بموجب اتفاقية التجارة الخارجية الأمريكية.





وقالت وزارة الخارجية: "ما لم يمنح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تنازلاً، يمكن أن تؤدي الصفقة الهندية إلى فرض عقوبات عند سداد الدفعة الأولى من المعدات. وأن الحكومة لم تتخذ أي قرار بشأن أي إجراء محتمل بموجب قانون مكافحة أعداء أمريكا من خلال العقوبات؛ ومع ذلك، يعتقد أن الهند وروسيا قد وجدت آلية دائمة للدفع، والتي يعتقدون أنها ستتحايل على العقوبات الأمريكية المحتملة.





ووقعت روسيا والهند عقدًا بشأن تسليم أنظمة الدفاع الجوي الروسي S-400 إلى نيودلهي تبلغ قيمتها أكثر من 5 مليارات دولار.





وقال المدير التنفيذي لمؤسسة "روستيخ" الروسية، سيرجي تشيمزوف، نقلًا عن وسائل الإعلام الروسية، إن كلا البلدين يجري حاليًا محادثات لإطلاق خط الإنتاج المحلي S-400 في الهند.





وأضاف "تشيمزوف" لقناة RBK: "نعم، نحن نناقش توطين [إنتاج S-400] مع الهند أيضًا"، موضحًا، أن الصفقات المغلقة بشأن ترخيص الإنتاج المحلي في الهند ستشمل طائرات SU-30 وطائرات T-90.





وأشار المدير التنفيذي لمؤسسة "روستيخ" الروسية: "لقد طورنا صواريخ براهموس معهم [الهند]، على أراضيهم، مع علماءهم".





وأكد "تشيمزوف"، أن موسكو تخلصت تمامًا من استخدام الدولار الأمريكي مع شركائها في العقود العسكرية، مضيفًا أن هناك حاليًا العديد من الخيارات لدفعات العقود، بما في ذلك العملة الروسية والمقايضة.





كما قال "تشيمزوف": "لقد تخلينا عن دفعات الدولار بالفعل منذ عامين أو ثلاثة أعوام. لذا، بالنسبة للجزء الأكبر، لدينا خيارات دفع مختلفة. إما بالعملة الوطنية، أو نستخدم نظام المقايضة"، موضحًا، أن جميع القضايا المتعلقة بمدفوعات شحنات الأسلحة إلى الصين والهند قد تم حلها.



