القوات الجنوبية باليمن تكبد الحوثيين خسائر في الضالع
أعلنت مصادر يمنية، أن القوات الجنوبية المشتركة تمكنت من إحراز تقدم في مواقع استراتيجية تطل على مركز الحشا شمال غرب الضالع.
وذكر المركز الإعلامي لجبهة الضالع أن اشتباكات
عنيفة دارت بين القوات الجنوبية المشتركة وميليشيا الحوثي الإرهابية في جبهة الأزارق
منذ منتصف ليلة الخميس حتى ساعات الفجر، أسفرت عن تقدم القوات الجنوبية المشتركة وسيطرتها
على عدة مواقع، بحسب ما ذكر موقع "عدن تايم" الإخباري.
وأكد المركز الإعلامي القوات الجنوبية المشتركة
تمكنت من تكبيد المليشيا خسائر في المعدات والأرواح ودحرهم لمسافة بعيدة عن قطاع الحشاء
الذي كانت تحاول المليشيات السيطرة علية.
وتأتي هذه المعارك عقب محاولة الميليشيات الإرهابية شن هجوم على القوات الجنوبية تمكنت خلالها الأخيرة من شن هجوم عكسي على مواقع الميليشيا أدت إلى تحرير عدد من المواقع والسيطرة عليها.
هذا وقد دأبت جماعة الحوثي المدعومة من
إيران، منذ يوم 26 مارس 2015، على قصف الأراضي السعودية بصواريخ بالستية متوسطة وطويلة
المدى، وغالبا ما تنتهي تلك الهجمات الصاروخية بإحباطها من قبل منظومة الدفاع الجوي
السعودي. وكان المتحدث باسم التحالف العربي، العميد
الركن أحمد عسيري آنذاك، قد اتهم الميليشيات الحوثية في وقت سابق بالاستمرار في استهداف
المدنيين من خلال الطائرات بدون طيار والصواريخ الباليستية، واصفا ذلك بالأعمال الإرهابية
وجرائم الحرب وفقا للقانون الدولي، موجه الاتهام لإيران بتزويد "الحوثيين"
بأسلحة متطورة. تحالف عربي وقامت المملكة العربية السعودية، بقيادة
التحالف العربي مدعوم من الغرب، ومكون من عشر دول ضد مليشيا "الحوثيين" الإرهابية
والقوات الموالية لهم، حيث بدأت في الساعة الثانية صباحاً بتوقيت السعودية من يوم الخميس
5 جمادى الثانية 1436 هـ - 26 مارس 2015، حيث قامت القوات الجوية الملكية السعودية
بقصف جوي كثيف على المواقع التابعة لمسلحي الحوثي في اليمن. عملية السهم الذهبي بدأت قوات التحالف منذ 14 يوليو بعملية
برية في عدن أطلق عليها اسم "عملية السهم الذهبي"، حيث شاركت قوات يمنية
تدربت في السعودية في القتال الميداني، بغطاء بحري وجوي من التحالف، ودخلت القوات عن
طريق البحر مدعومة بمئات العربات المدرعة والدبابات التي قدمتها السعودية والإمارات
العربية المتحدة، وأستطاعت إخراج الحوثيين من عدن وأجزاء واسعة من المحافظات الجنوبية
لحج والضالع وشبوة وأبين. وتوقفت تلك القوات في حدود محافظة تعز ومحافظة البيضاء، وتقدمت
قوات أخرى قادمة من السعودية في شمال اليمن وأستعادت السيطرة على أجزاء واسعة من محافظتي
مأرب والجوف.
هذا وقد دأبت جماعة الحوثي المدعومة من
إيران، منذ يوم 26 مارس 2015، على قصف الأراضي السعودية بصواريخ بالستية متوسطة وطويلة
المدى، وغالبا ما تنتهي تلك الهجمات الصاروخية بإحباطها من قبل منظومة الدفاع الجوي
السعودي.
وكان المتحدث باسم التحالف العربي، العميد
الركن أحمد عسيري آنذاك، قد اتهم الميليشيات الحوثية في وقت سابق بالاستمرار في استهداف
المدنيين من خلال الطائرات بدون طيار والصواريخ الباليستية، واصفا ذلك بالأعمال الإرهابية
وجرائم الحرب وفقا للقانون الدولي، موجه الاتهام لإيران بتزويد "الحوثيين"
بأسلحة متطورة.
تحالف عربي
وقامت المملكة العربية السعودية، بقيادة
التحالف العربي مدعوم من الغرب، ومكون من عشر دول ضد مليشيا "الحوثيين" الإرهابية
والقوات الموالية لهم، حيث بدأت في الساعة الثانية صباحاً بتوقيت السعودية من يوم الخميس
5 جمادى الثانية 1436 هـ - 26 مارس 2015، حيث قامت القوات الجوية الملكية السعودية
بقصف جوي كثيف على المواقع التابعة لمسلحي الحوثي في اليمن.
عملية السهم الذهبي
بدأت قوات التحالف منذ 14 يوليو بعملية برية في عدن أطلق عليها اسم "عملية السهم الذهبي"، حيث شاركت قوات يمنية تدربت في السعودية في القتال الميداني، بغطاء بحري وجوي من التحالف، ودخلت القوات عن طريق البحر مدعومة بمئات العربات المدرعة والدبابات التي قدمتها السعودية والإمارات العربية المتحدة، وأستطاعت إخراج الحوثيين من عدن وأجزاء واسعة من المحافظات الجنوبية لحج والضالع وشبوة وأبين. وتوقفت تلك القوات في حدود محافظة تعز ومحافظة البيضاء، وتقدمت قوات أخرى قادمة من السعودية في شمال اليمن وأستعادت السيطرة على أجزاء واسعة من محافظتي مأرب والجوف.
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