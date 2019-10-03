كيف تترك انطباعا جيدا لدي الناس؟

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كيف تترك انطباعا أوليا جيدا؟

هذا السؤال يزعج معظم الناس لأنهم لا يملكون معلومات كافية عن علم نفس الانطباع الأول.



الخطأ الذي يرتكبه معظم الناس عند محاولة ترك انطباع أول جيد هو افتراض أنهم يجب أن يتصرفوا بنفس الطريقة مع الجميع بينما هذا خطأ تمامًا.



ما يناسب شخص ما قد لا يروق لآخر. إذا أصبحت ودودًا للغاية، فستعجب بالتأكيد بعض الناس ولكن بالنسبة للآخرين قد يشعرون بأنك في حاجة اليهم!



لذا فإن اجابة سؤال كيف نترك انطباعًا أوليًا جيدًا تختلف من شخص لاخر.



• ترك انطباعا أوليا جيدا

إليك بعض النصائح التي ستساعدك على ترك انطباع أوليًا جيدا:



1) انسى مظهرك: يبدو المظهر مهما إلى حد كبير، لكن وجدت جميع الدراسات تقريبًا أن الطريقة التي نبدو بها تعتمد على سياق الموقف. ملابسك، ولغة جسدك، والأشخاص الذين يرافقونك، والطريقة التي تتحدث بها، وما تقوله، وطريقة ركوبك، والطريقة التي يشعر بها الشخص الذي يقيِّمك، والمكان الذي تُرى فيه، وحتى درجة حرارة الغرفة يمكن أن تؤثر على الطريقة التي يراك بها الناس. هناك المئات من العوامل التي تؤثر على أول انطباع لدى الناس عنك، لذلك لا تقل أبدًا أن الناس سوف يفكرون فيك بشكل سيئ بسبب شكل أنفك أو ندبة موجودة في مكان ما في وجهك.

2) كيف تجعل الناس يشعرون ؟: كل فعل يقوم به أي شخص يهدف لمساعدته على تحقيق أهداف معينة. يريد بعض الأشخاص الحصول على موافقة، بينما يرغب الآخرون في الشعور بالتفوق بينما قد ترغب مجموعة ثالثة في الشعور بالأهمية. مفتاح ترك انطباع جيد أولًا هو فهم احتياجات الشخص بشكل صحيح لأنه إذا تمكنت من مساعدته في تحقيق أهدافه، فسيشكل بالتأكيد انطباعًا أوليًا جيدًا عنك. لقد وجدت الدراسات أن الناس يقيمونك وفقًا لطريقة شعورك تجاههم

3) انظر الي الواقع وليس نسخة مشوهة: يرى معظم الناس انعكاسًا لمخاوفهم في العالم بدلًا من رؤية الواقع. إذا كنت تعتقد أن الناس لا يحبونك، فبدلًا من ملاحظة أن الشخص الذي قابلته للتو يحتاج إلى موافقة، سوف تفترض أنه متعجرف. نتيجة لذلك، بدلًا من أن تكون ودودًا ومبتسما، ستكون بعيدًا وستجعله يشعر بعدم الارتياح. في مثل هذه الحالة، فإن الشخص الذي شعر بعدم الارتياح سيشكل بالتأكيد انطباعًا أولًا سيئًا عنك!

4) يشكل الناس انطباعات أولية بناءً على تصورهم الخاص: لدى بعض الأشخاص مشكلات نفسية خطيرة. على سبيل المثال، سوف يعجب بك معظم الأشخاص إذا بدوت واثقا، في حين ان بعض الأشخاص الذين يعانون من انعدام الثقة قد يشعرون بتهديد من ثقتك يجعلونهم يشكلون انطباعًا أوليًا سلبيًا عنك. تتأثر الطريقة التي يراها الأشخاص دائمًا بكيفية رؤية هؤلاء الأشخاص لأنفسهم! الشخص المتغطرس، المتكبر لأنه غير آمن، قد يشكل انطباعًا سيئًا عنك إذا كنت ودودًا للغاية. في مثل هذه الحالة، سيقلل من قيمتك دون أن يلاحظ أن المشكلة تكمن في انعدام الأمن لديه وليس معك



• الانطباعات الأولى والثقة بالنفس

إن الفهم الخاطئ لعلم النفس والناس بشكل عام يمكن أن يؤدي إلى تدني احترام الذات. قد يظهر لك شخص خجول لا يشعر بالراحة من حولك كما لو كان شخصًا متعجرفًا ولا يعجبك!



قبل أن تتمكن من ترك انطباع أوليًا جيدا، عليك أولًا أن تفهم حقيقة الأشخاص الذين تتعامل معهم.



يجب أن تفهم أيضًا أن الطريقة التي ترى بها الآخرين هي انعكاس للطريقة التي ترى بها نفسك. إذا كنت تفتقر إلى احترام الذات، فأنت تؤمن أن الآخرين يفكرون فيك سلبًا، وستخافون من أن يظهروا لهم ما أنت حقيقي، وكنتيجة لذلك سوف تحقق نبوءة كاذبة!

