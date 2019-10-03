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عبدالمجيد: ألف صيدلية جديدة تتعاقد مع «الصحفيين» بخصومات تصل إلى ٢٠٪؜

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 09:04 ص
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عبدالمجيد: ألف صيدلية جديدة تتعاقد مع «الصحفيين» بخصومات تصل إلى ٢٠٪؜
أيمن عبدالمجيد
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ميسون أبو الحسن
 
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وافق مجلس نقابة الصحفيين، على مقترح عرض تقدم به أيمن عبدالمجيد رئيس لجنة الرعاية الاجتماعية، وهو يحقق خدمة غير مسبوقة للصحفيين في قطاع الدواء؛ حيث عرض تعاقد مع ألف صيدلية منتشرة في ربوع جمهورية مصر العربية تقدم خدماتها للصحفيين أعضاء النقابة، بخصومات تتراوح بين ٥ إلى ١٠٪؜ على الدواء المستورد، ومن ١٠إلى ٢٠٪؜ على الدواء المحلي.

وقال أيمن عبدالمجيد، رئيس لجنة الرعاية الإجتماعية والصحية، إن هذه الخدمة ستكون متاحة لكل أعضاء نقابة الصحفيين، حيث يتم استخراج كارنية عائلي لكل صحفي يستطيع بموجبه، الحصول على الدواء بالخصومات التي تصل إلى ٢٠٪؜ على مشتريات الدواء له ولأسرته.

وأضاف عبدالمجيد، أن كارنيه العضوية سنوي ورسم استخراجة في العام لن يتجاوز ١٥ جنيهًا فقط، وبموجبه يستطيع الصحفي الحصول على العلاج له ولأسرته بالخصومات المقررة.

وأوضح عبدالمجيد، أنه سيتم توزيع دليل على الزملاء الصحفيين بالصيدليات وعناوينها ونسب الخصم التي تتيحه للمحلي والمستور، بالإضافة إلى ابليكيشن يمكن للعضو حامل الكرنية الدخول عليه للتعرف على أقرب صيدليه لمكان تواجده.

وشدد عبدالمجيد على أن مشروع العلاج كان في السابق متعاقد مع ١٦ صيدلية فقط، وهذه الخدمة تشمل ألف صيدلية بينها أكبر السلاسل في مصر وتعطي كافة المحافظات حتى تتاح الخدمة لاسر الزملاء المقيمين في المحافظات.

وكشف عبدالمجيد أن التعاقد يقدم خدمة التوصيل للمنازل بدون أي مصاريف أضافية.

وكان المجلس بدأ اجتماعة في السادسة مساء الأربعاء وانتهى في السابعة صباح اليوم الخميس.
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