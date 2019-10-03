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الكشف عن دور قطر في إنقاذ جيش إسرائيل من الهلاك

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 08:55 ص
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الكشف عن دور قطر في إنقاذ جيش إسرائيل من الهلاك
قاسم سليماني
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وكالات
 
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أوضح قاسم سليمان قائد ميليشيا فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني وأحد أهم رجال المُرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي، دور قطر ممثلة في رئيس وزراءها السابق حمد بن خليفة في إنقاذ جيش إسرائيل من الهلاك على يد ميليشيا حزب الله في الحرب الإسرائيلية الثانية على لبنان، حسب قوله.

 

وأوضح قائد فيلق القدس في حوار مطول لقناة "العالم" الإيرانية، أن إسرائيل خلال حرب تموز كانت ترفض أي جهودا للوساطة لوقف الحرب على حزب الله اللبناني، حتى أن رئيس وزراء قطر حمد بن خليفة، يئس وقتها من التوصل إلى حل.

 

ويحكي سليماني، عن حمد بن خليفة آل ثاني أنه كان يتوسط ويأتي إلى لبنان ويذهب، حيث قال "يئست وذهبت إلى بيتي لأستريح، وإذا بي أجد جون بولتون يبحث عني مضطربا ومهولا وقلقا، ويقول: أين أنت؟ فقلت له: هل من جديد؟. قال: لنذهب إلى منظمة الأمم المتحدة، فذهبنا".

 

ويتابع قائد فيلق القدس نقلا عن حمد بن خليفة، "وإذا بي أجد سفير "إسرائيل" في منظمة الأمم المتحدة يتمشى قلقا ومضطربا جدا، قال كلاهما لي: الآن يجب إيقاف هذه الحرب".

 

 ويضيف سلماني تساءل رئيس وزراء قطر السابق، "لماذا؟ قالا: إذا لم تتوقف الحرب فإن جيش "إسرائيل" سوف يتدمر ويتلاشى".

 

ويعقب سليماني، لذلك تنازل الجيش الإسرائيلي عن كل شروطه السابقة وتجاوزوها واضطروا للموافقة على شروط حزب الله، وقبول وقف إطلاق النار، وتحقق هذا الانتصار الكبير لحزب الله، حسب قوله.

 

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