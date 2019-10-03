رشا مهدي تداعب متابعيها على "تويتر"

داعبت الفنانة رشا مهدي متابعيها علي حسابها الخاص "تويتر" قائله:" ‏مليون متشكره لأحلى مليون متابع على إنستجرام .. بحبكو آخر حاجه".





يلا بقى عاوزين نشد حيلنا على تويتر مينفعش الانستجراميانز يبقو اشطر مننا بحبكو برضو "





مؤخرا شاركت الفنانة رشا مهدي في فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة، واُختتمت فعاليات الدورة الثالثة للمهرجان، يوم الجمعة الماضي، بحضور عدد كبير من نجوم الفن.





يذكر ان الفنانه رشا مهدى قدمت آخر أعمالها مسلسل "رمضان كريم" ، وشارك فى بطولته روبى ، ريهام عبد الغفور، صبرى فواز، سيد رجب، سلوى عثمان، وعدد أخر من الفنانين، إخراج سامح عبد العزيز، وتأليف أحمد عبد الله.





ولدت الفنانة رشا مهدي في القاهرة عام 1979.





إنضمت رشا مهدي إلى المعهد العالي للفنون المسرحية بأكاديمية الفنون وتخرجت من قسم الدراما والنقد.





ابتدأت حياتها الفنية عام 2002 من خلال مشاركتها في الفيلم القصير "مربع داير". وفي نفس العام شاركت في مسلسل "أميرة من عابدين" مع الفنانة سميرة أحمد ومن إخراج أحمد صقر.





عام 2003 شاركت رشا مهدي في أول أعمالها السينمائية الطويلة وهو فيلم "فيلم هندي" مع منة شلبي وأحمد آدم ومن إخراج منير راضي كما شاركت في مسلسل "خان القناديل" ومسلسل "مسألة مبدأ".





عام 2005 شاركت رشا مهدي في مسلسل "لقاء ع الهوا"، مسلسل "نزار قباني"، مسلسل "على نار هادئة" ومسلسل "الجانب الآخر من الشاطئ".





عام 2006 شاركت في فيلم "واحد من الناس" مع كريم عبد العزيز ومحمود الجندي ومن إخراج أحمد نادر جلال.





عام 2007 شاركت في مسلسل "لحظات حرجة"، فيلم "ورقة شفرا" ومسلسل "ساعة عصاري".





عام 2009 شاركت في مسلسل "أحلام نبيلة"، فيلم "ميكانو" وفيلم "بدل فاقد" والذي نالت عن دورها فيه جائزة أفضل ممثلة مساعدة من مهرجان جوائز شبكة تليفزيون العرب.





عام 2010 شاركت في مسلسل "لحظات حرجة" الجزء الثاني ومسلسل "بالشمع الأحمر".





عام 2011 شاركت في مسلسل "المواطن إكس" مع يوسف الشريف وأمير كرارة ومحمود عبد المغني ومن إخراج عثمان أبو اللبن ومحمد بكير.





عام 2012 شاركت في مسلسل "حارة خمس نجوم" ومسلسل "على كف عفريت".





شاركت في موسم رمضان 2013 من خلال مسلسلين هما مسلسل "الشك" ومسلسل "العراف".