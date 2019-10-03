كيف تتعامل مع الناس بشكل صحيح؟

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لماذا يعاملني الناس بطريقة سيئة؟

لماذا أحصل على ردود غير مرغوب فيها عندما أحاول التواصل مع الناس؟

كيف اتعامل مع الناس بشكل صحيح؟



هل سبق أن طرحت على نفسك هذه الأسئلة؟ هل سبق لك أن حاولت التحدث مع شخص غريب أو إرسال رسالة إلى شخص ما ثم حصلت على استجابة غير مرغوب فيها تمامًا؟



حدثت هذه الحالات لمعظمنا والسبب الرئيسي وراء استمرار حدوثها لبعضنا هو أننا لا نغير طريقتنا.



معظم الناس الذين لا يعرفون كيفية التعامل مع الآخرين بشكل صحيح ويلقوم عليهم باللوم، ويصفونهم بانهم غير ودودين عندما لا يستجيبون لهم بطريقة جيدة وينسون أنه في معظم الحالات يكون الرد الذي يتلقونه مسؤوليتهم بشكل أساسي.



• الرد الذي تحصل عليه هو مسؤوليتك

حاول وضع كعكة في الفرن لفترة معينة وستجد أنه سيكون مذاقًا لذيذًا، والآن اترك الكعكة نفسها في الفرن لساعات اطول وسيكون مذاقها سيئًا حقًا. نفس الفرن ونفس الشخص ونفس الكعكة ولكن أسفرت الطريقة المختلفة عن نتيجة مختلفة تماما.



إذا اقتربت من شخص غريب بينما انت عابس ثم طلبت معروفًا، فمن المؤكد أنك ستحصل على استجابة مختلفة عما لو كنت قد اقتربت منه بابتسامة على وجهك.



لا، أنا لا أخبرك أن الابتسام يؤدي إلى معجزات، لكن كل ما أحاول أن شرحه لك هو أن الطريقة التي تتعامل بها مع الآخرين والكلمات التي تستخدمها يمكن أن يكون لها تأثير كبير على الاستجابة التي تحصل عليها.



إذا كنت ترغب في معرفة كيفية التعامل مع الأشخاص بشكل صحيح، فعليك أولًا أن تتحمل مسؤولية النتائج التي تحصل عليها في معظم الحالات، كانت الردود غير المرغوب فيها التي حصلت عليها مجرد نتيجة مباشرة لنهجك.



• التصور الخاطئ والتعامل مع الناس بشكل صحيح

قد تتساءل لماذا تتعامل في بعض الأحيان مع أشخاص بشكل غير صحيح على الرغم من أنك تعرف الشيء الصحيح الذي يجب عمله.



يحدث هذا عادة بسبب الطريقة غير الصحيحة التي ترى بها الواقع. إذا اقتربت من شخص جميل بينما تفترض أنه متعجرف، فمن الأرجح أنك لن تظهر بثقة أو ودود. نتيجة لذلك سوف تحصل على استجابة غير مرغوب فيها.



لأنك كنت تعتقد خطأً أن الشخص كان متعجرفًا، فقد تصرفت وفقًا لذلك ولهذا السبب حصلت على نتيجة غير مرغوب فيها.



لو تعاملت مع نفس الشخص بطريقة مختلفة لكنت حصلت على نتيجة مختلفة تمامًا.



التصور الخاطئ للواقع هو السبب الأكثر شيوعًا الذي يتيح لك التعامل مع الأشخاص بشكل غير صحيح على الرغم من أنك تعرف الشيء الصحيح الذي يجب عليك فعله.



إذا كنت ترغب في التعامل مع الآخرين بشكل صحيح، يجب عليك التخلص من المعتقدات الخاطئة التي لديك عن الأشخاص وعن نفسك وعن الصور النمطية غير الصحيحة التي قمت ببنائها على مر السنين.

