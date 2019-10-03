محمد صلاح الأكثر تسديدا في مباراة ليفربول ضد سالزبورج
تفوق محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي على أرقام ساديو ماني في فوز فريقهما 4-3 على ريد سالزبورج النمساوي في الجولة الثانية من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا.
وأحرز محمد صلاح الهدف
الثالث والرابع لليفربول بطريقة مميزة وهذه أول ثنائية يسجلها في الموسم الحالي سواء
في بطولة دوري الأبطال أو الدوري الإنجليزي الممتاز.
حاز محمد صلاح على لقب الأكثر تسديدًا في مباراة ليفربول
ضد سالزبورج بـ3 تسديدات اثنتان منها بين
القائمين والعارضة وبالطبع جاء منهما الهدفين بنسبة نجاح بلغت 100%.
ويعد صلاح ثاني أكثر اللاعبين مراوغة في المباراة
بواقع 5 مراوغات ناجحة بعد زميله ساديو ماني الذي يملك 6 مراوغات ويأتي خلفهما فينالدوم
بواقع مراوغتين.
وصنع محمد صلاح فرصة واحدة للتسجيل بينما أكمل
48 تمريرة صحيحة بنسبة نجاح 68% فقط واستخلص الكرة مرة واحدة طوال التسعين دقيقة.
- رسميا.. محمد صلاح يتخلص من هذا الكابوس
- ترتيب مجموعة ليفربول بعد خسارته أمام نابولي في دوري أبطال أوروبا
- موعد مباراة ليفربول ضد سالزبورج اليوم فى دورى ابطال اوروبا والتشكيل المتوقع
- يلا شووت TODAY مشاهدة مباراة ليفربول وريد بول بث مباشر yalla SALAH كورة لايف NOW PLUS رابط ماتش ليفربول beIN NOW
- كورة جول NOW: مشاهدو مباراة ليفربول وريد بول بث مباشر KORA LIVE كورة ستار اونلاين 7SRY رابط ماتش LIVERPOOL جول UEFA
- محمد صلاح يسجل الهدف الثالث لليفربول في شباك سالزبورج 3-0 (فيديو)
- بعد ثنائية سالزبورج.. محمد صلاح يسجل 24 هدفًا في دوري أبطال أوروبا و77 مع ليفربول
- أهداف مباراة - ليفربول 4 × 3 سالزبورج
- أرقام مذهلة لمحمد صلاح في مباراة ليفربول ضد سالزبورج
- ميزة وحيدة لساديو ماني على صلاح في حفلة ليفربول ضد سالزبورج