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ميزة وحيدة ساديو ماني على صلاح في حفلة ليفربول ضد سالزبورج

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 08:03 ص
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ميزة وحيدة ساديو ماني على صلاح في حفلة ليفربول ضد سالزبورج
محمد صلاح
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الفجر الرياضي
 
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تفوق ساديو ماني نجم ليفربول على زميله محمد صلاح في المراوغات خلال فوز فريقهما 4-3 على ريد سالزبورج النمساوي في الجولة الثانية من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا.

 

وسجل محمد صلاح الهدف الثالث والرابع لليفربول بطريقة مميزة وهذه أول ثنائية يسجلها في الموسم الحالي سواء في بطولة دوري الأبطال أو الدوري الإنجليزي الممتاز.

 

حاز محمد صلاح على لقب الأكثر تسديدًا في مباراة ليفربول ضد سالزبورج بـ3 تسديدات اثنتان منها بين القائمين والعارضة وبالطبع جاء منهما الهدفين بنسبة نجاح بلغت 100%.

 

ويعد صلاح ثاني أكثر اللاعبين مراوغة في المباراة بواقع 5 مراوغات ناجحة، بعد زميله ساديو ماني الذي يملك 6 مراوغات ويأتي خلفهما فينالدوم بواقع مراوغتين.

 

وصنع محمد صلاح فرصة واحدة للتسجيل بينما أكمل 48 تمريرة صحيحة بنسبة نجاح 68% فقط واستخلص الكرة مرة واحدة طوال التسعين دقيقة.


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