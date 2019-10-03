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«الصحفيين»: إحالة ناشر «التحرير» للتحقيق والمجلس يعقد اجتماعه بمقر الاعتصام الأربعاء

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 08:01 ص
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«الصحفيين»: إحالة ناشر «التحرير» للتحقيق والمجلس يعقد اجتماعه بمقر الاعتصام الأربعاء
جانب من الاعتصام
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ميسون أبو الحسن
 
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قرر مجلس نقابة الصحفيين إحالة أسامة خليل ناشر صحيفة التحرير إلى لجنة التحقيق النقابية.

وأعلن مجلس نقابة الصحفيين، تضامنه الكامل مع الزملاء الصحفيين المعتصمين بمقر الصحيفة، داعيًا كافة الزملاءبالصحيفة للانضمام للاعتصام، معتبرًا أن ذلك واجب نقابي.

ويعتزم مجلس النقابة التضامن مع الزملاء بعقد اجتماعه في مقر صحيفة التحرير الأربعاء المقبل للوقوف على آخر تطورات الأزمة، واتخاذ ما يراه مناسبًا من قرارات.

ومنح مجلس النقابة إدارة الصحيفة مدى زمني حتى الثلاثاء المقبل لإنهاء الأزمة، وإلا سيتخذ مجلس النقابة إجراءاته التصعيدية.

وكانت إدارة الصحيفة خفضت رواتب الصحفيين، ليصل اجمالي مايتقاضاه الصحفي ٩٠٠ جنيهًا فقط، وهو الحد التأميني للعقد، وتم فصل ١٦ من صحفي منهم.

جاء ذلك خلال جلسة ساخنة لمجلس النقابة، بدأ في السادسة مساء الأربعاء، واستمر حتى السابعة صباح الخميس.
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