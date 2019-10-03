كيف سخر فتحي عبد الوهاب من مصطفى أبو تورتة؟



قامت خطيبة هذا الشاب بفضحه عبر مواقع التواصل الإجتماعي، ما أدى إلى تعاطف عدد كبير من الشباب معها وقرروا أن ينتقموا لها بشن حملة سخرية منه وإطلاق لقب "مصطفى أبو تورتة" عليه.



وتكمن تفاصيل القصة عندما نشرت فتاة تدعى نهال، عبر موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، صورة تجمعها بخطيبها وعلقت عليها قائلة: مش من العادي بتكلم في حياتي الشخصية على الفيسبوك، بس كان لازم أحكي عشان ماتعبش.





وتابعت: أنا اتقرا فاتحتي وخطوبتي كانت السبت اللي فات، وكان بيننا مشاكل زي أي اتنين، بس ماكنتش أتخيل إن ده ممكن يخليه بسيبني يوم الخطوبة في القاعة لوحدي، اتفاجئت إنه مش عازم صحابه ولا قرايبه كلهم وحسيت في حاجة غلط حتى مامته وأخته مفيش واحدة فيهم جت بركتلي وقولت أمشي اليوم".





وأردفت: "كل ما أقوله فين الشبكه اللي هنلبسها يقولي أصل اتكب عليها شربات أصل وقع جاتوه عليها.. طب خليها بعد البوفية وكلام كله غريب كدا لحد ما دخلنا بعد البوفية لقيت أهله كلهم مشيوا.. وقال أيه خالوا تعب! في يقوم أهله كلهم يمشوا وأنا في القاعة لوحدي بدور عليه الاقيه بيصرخ برا ويقول خالي عيان وبيطلم وحاجات غريبة كدا وأنا اقسم بالله ما مستوعبة اللي بيحصل هو في واحد خاله عيان عيلته كلها بتمشي الستات اختفوا بس كانو بيهزروا فوق نسوا العيان".





واستطردت: "الأنيل إننا اكتشفنا إنهم أخدوا التورت معاهم طب مش خالك عيان، أخدتوا التورت معاكم ملبسنيش شبكة، و قبل كل دا بأيام جالي البيت وأخد التوينز بتاعت قراية الفاتحة بحجة إنه عايز يلبسني كله مرة واحدة في القاعة وأنا هبلة وافقت! مجاش في بالي للحظة واحدة انه هيعمل فيا كدا".





واختتمت كلامها قائلة "دلوقتى حبه أقول كل دا عشان ايه؟ كان ممكن ننهي بالمعروف من غير أذى نفسي ليا.. كان ممكن تسترجل وتيجي تقولي يلا نفركش وكنت لغيت الخطوبة.. مش جي وبترقص وتقولي محضرلك مفاجأة.. وفي نيتك تعمل فيا كدا.. حسبي الله ونعم الوكيل".

نشر الفنان فتحي عبد الوهاب صورة له من خلال صفحته الشخصية على موقع "فيسبوك"، علق من خلالها على واقعة "مصطفى أبو تورتة"التي احتلت منصات التواصل الاجتماعي،ظهر فى الصورة وهو واقف برفقة ياسر جلال، عزوز عادل، وأبطال مسلسل "لمس أكتاف"، ويقومون بتقطيع التورتة احتفالا بنجاح المسلسل، حيث كتب: "خاله العيان وولاده وهما بيقطعوا التورتة".