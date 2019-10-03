في آخر ظهور لها.. ريهام حجاج بـ لوك جديد (صور)

شاركت الفنانة ريهام حجاج، جمهورها بصورة جديدة عبر حسابها الرسمي "انستجرام".





وظهرت "ريهام" بلوك جديد بقص شعرها، فمنحتها التسريحة إطلالة رائعة وجذابه، مما زاد إعجاب الجمهور علي اللوك الجديد ونالت الكثير من التعليقات .





يذكر أن آخر أعمال الفنانة ريهام حجاج كان مسلسل "كارمن" الذي عرض في رمضان الماضي، بالاشتراك مع الفنان محمد الكيلاني وولاء الشريف ومحمد مهران وعمر الشناوي ومحمد مرزبان، تأليف سامح مجدي وإخراج حسين شوكت.





ولدت وعاشت "ريهام"معظم حياتها في إيطاليا، تخرجت من كلية الإعلام. عملت لفترة في مجال التسويق وكان أول أعمالها كان فيلم سفاري مع رامز أمير وإيهاب فهمي ومن إخراج مازن الجبلي عام 2010. في نفس العام شاركت في مسلسل «أزمة سكر».





من أعمالها الفنيه

مسلسلات: وضع أمني، نصيبي وقسمتك،الكبريت الأحمر، يونس ولد فضة، بنات سوبرمان، الحكر، سجن النسا، السيدة الأولى، هبة رجل الغراب، أحلى أيام، نقطة ضعف،اسم مؤقت، رقم مجهول،شربات لوز.



