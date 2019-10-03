في آخر ظهور لها.. ريهام حجاج بـ لوك جديد (صور)
الخميس 03/أكتوبر/2019 - 07:24 ص
Advertisements
رانيا ماهر
Advertisements
Advertisements
شاركت الفنانة ريهام حجاج، جمهورها بصورة جديدة عبر حسابها الرسمي "انستجرام".
وظهرت "ريهام" بلوك جديد بقص شعرها، فمنحتها التسريحة إطلالة رائعة وجذابه، مما زاد إعجاب الجمهور علي اللوك الجديد ونالت الكثير من التعليقات .
يذكر أن آخر أعمال الفنانة ريهام حجاج كان مسلسل "كارمن" الذي عرض في رمضان الماضي، بالاشتراك مع الفنان محمد الكيلاني وولاء الشريف ومحمد مهران وعمر الشناوي ومحمد مرزبان، تأليف سامح مجدي وإخراج حسين شوكت.
ولدت وعاشت "ريهام"معظم حياتها في إيطاليا، تخرجت من كلية الإعلام. عملت لفترة في مجال التسويق وكان أول أعمالها كان فيلم سفاري مع رامز أمير وإيهاب فهمي ومن إخراج مازن الجبلي عام 2010. في نفس العام شاركت في مسلسل «أزمة سكر».
من أعمالها الفنيه
مسلسلات: وضع أمني، نصيبي وقسمتك،الكبريت الأحمر، يونس ولد فضة، بنات سوبرمان، الحكر، سجن النسا، السيدة الأولى، هبة رجل الغراب، أحلى أيام، نقطة ضعف،اسم مؤقت، رقم مجهول،شربات لوز.
ومن الأفلام: رغدة متوحشة، مولانا،القرد بيتكلم،سطو مثلث،يوم مالوش لازمة،سوء تفاهم،كرم الكينج،سفاري.
Advertisements
- سميرة سعيد في حفل عشاء مع العائلة
- ريهام حجاج تكشف موعد حفل زفافها على محمد حلاوة
- بعد حذف صورهما عبر "إنستجرام".. حقيقة انفصال ريهام حجاج عن زوجها محمد حلاوة
- بين الوفاة والطلاق والاعتزال.. شائعات تصدرت السوشيال ميديا في العام الجديد
- ريهام عبدالغفور تدعم أطفال التوحد (فيديو)
- قدمت ٢٤ عملا مع كبار النجوم.. ريهام حجاج تحتفل بعيد ميلادها الـ 33
- شاهد.. أحدث إطلالة لريهام حجاج على "إنستجرام"
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مزيكا فن سينما ريهام حجاج دراما الفجر الفني اخبار ريهام حجاج اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفنتعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر