فيفي عبده تشكر جمهورها بعد حصولها على 5 مليون متابع علي "إنستجرام"

ظهرت الراقصة الأستعراضيه الفنانه فيفي عبده بفيديو جديد لها علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام " تشكر فيه متابعيها علي حصولها علي 5 مليون متابع، قائله:"انا بحبك أوي زي مابتحبوني الله أكبر عليكم والله أكبر عليا بحبكم ليا انا وصلت لي 5 مليون".





وعلقت علي الفيديو: "على فكره أنا بحبكم أوي وانتو كمان بتحبوني لاف يو❤❤❤❤❤باركولي علي 5،0000،000".





وكان آخر أعمال الفنانة فيفي عبده، مسلسل "مملكة الغجر" الذي تم عرضه في السباق الرمضاني السابق من تأليف محمد الغيطي وإخراج عبد العزيز حشاد، وشارك في البطولة حورية ،سامح الصريطي،أحمد كراره،سناء شافه ومسار الغيطي.





يذكر أن فيفي عبده، من أبرز الفنانين المتفاعلين علي السوشيال ميديا فهي حارصة دائماً على نشر الصور ومقاطع الفيديو ليها.





جدير بالذكر أن فيفي عبده تم تكريمها من قبل "نادي الطيران" في مصر كأم مثالية في ١٦ مارس ٢٠١٤ خلال الاحتفال السنوي الذي يقيمه النادي بشكل دوري للأمهات المثاليات من أعضاء النادي.





كانت بدايتها عندما ظهرت للمرة الأولى في السينما بأدوار صغيرة وكان أول عمل فني فعلي لها فيلم "من عظماء الإسلام"، عام ١٩٧٠ ثم توالت أدوارها في السينما كمراقصة وفي السنوات الأخيرة توالى ظهورها كبطلة مسلسلات تلفزيونية.





أعمال فيفي عبده الفنية والمسرحية

من المسلسلات: الحقيقه والسراب، الست أصليه، أزهار، كيد النسا، يا انا يا أنتي، مملكه الغجر،سوق الخضار.





الأفلام: الرساله، من يطفئ النور، جحيم أمراه، زنقه ستات، الغجر، الصاغه، ليله قتل،الثعالب، مهمه في فيلم قديم.





المسرحيات: شباب أمراه، اخطف واجري، حزمني يا، قشطه وعسل، شهر عسل بصل ،حاره العوالم.





وقامت أيضا بتقديم برامج تلفزيونية، "سلام مربع" على قناة إيه أر تي، و"أحلي مسا "علي قناة إم بي سي، و"خمسة مووواه "على قناة تن.