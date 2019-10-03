محمود العسيلي يقبل دعوة معجبة لإحياء حفل زفافها: "فرحك عندي خلاص"
الخميس 03/أكتوبر/2019 - 07:13 ص
Advertisements
نادين أحمد نجدي
Advertisements
Advertisements
علقت إحدى المعجبات، على أغنية "إنتي وأنا" للفنان محمود العسيلي عند طرحها على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" ، قائلة: "لا،لا مش عارفة محبوش والله.. ومش عارفة مستناش الأغنية.. طب مش هنجيب واسطة علشان تيجي فرحي".
رد العسيلي، قائلاً: "وليه متحبنيش بس.. فرحك عندي خلاص" .وقام بالتواصل معاها لمعرفة مكان الفرح وميعاده.
وفاجأ العسيلي العروسة في فرحها، وذهب إلى بنها لإحياء الفرح يوم التلات 1 اكتوبر، وقدم عدداً من الأغاني المميزة له، وفرحت العروسة فرحاً شديداً، وكانت الإبتسامة لا تفارق وجهها والعريس أيضاً، كما حرص على إلتقاط الصور التذكارية مع العروسين والجماهير أيضاً.
نشر العسيلي، مجموعة من الصور عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر" وهو يحيي الفرح قائلاً: "وعدت حبيبة على تويتر إن خلاص فرحها عندي.. والحمد لله امبارح وفيت بوعدي وغنيتلها في فرحها هي واحمد..الفرح كان في #بنها وكان ماشاء الله تحفة وهما انبسطوا جدا الحمد للله الف مبروك".
تفاعل الجمهور، مع هذه التغريدة بكل حب.
Advertisements
- محمود العسيلي يستنكر حادث تفجير كنيسة طنطا
- حكيم يكشف عن أغرب موقف لـ"ON E":"كنت بغنى فى فرح والعريس مشى"
- رحاب منيعم تكتب: أنا بقيت طنط
- نور إسماعيل تكتب: بروحي دار (1)
- نشوى مصطفى تحتفل بخطوبة ابنتها (فيديو)
- منى زكي عن "الفتى الأسمر".. "حضر فرحي مرتين"
- أول رد من محمود العسيلي على واقعة "الواسطة" (صورة)
- العسيلي يلبي طلب معجبة بإحيائه حفل زفافها (صور)
- "بدون واسطة".. محمودالعسيلي يفي بوعده ويحيي حفل زفاف إحدى معجباته
- العسيلي يوفي بوعده لأحدى معجباته في بنها
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مزيكا محمود العسيلي فن سينما دراما الفجر الفني اخبار محمود العسيلي اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفنتعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر