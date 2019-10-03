ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

محمود العسيلي يقبل دعوة معجبة لإحياء حفل زفافها: "فرحك عندي خلاص"

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 07:13 ص
Advertisements
محمود العسيلي يقبل دعوة معجبة لإحياء حفل زفافها: فرحك عندي خلاص
محمود العسيلي
Advertisements
طباعة
نادين أحمد نجدي
 
Advertisements
علقت إحدى المعجبات، على أغنية "إنتي وأنا" للفنان محمود العسيلي عند طرحها على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" ، قائلة: "لا،لا مش عارفة محبوش والله.. ومش عارفة مستناش الأغنية.. طب مش هنجيب واسطة علشان تيجي فرحي". 

رد العسيلي، قائلاً: "وليه متحبنيش بس.. فرحك عندي خلاص" .وقام بالتواصل معاها لمعرفة مكان الفرح وميعاده. 

وفاجأ العسيلي العروسة في فرحها، وذهب إلى بنها لإحياء الفرح يوم التلات 1 اكتوبر، وقدم عدداً من الأغاني المميزة له، وفرحت العروسة فرحاً شديداً، وكانت الإبتسامة لا تفارق وجهها والعريس أيضاً، كما حرص على إلتقاط الصور التذكارية مع العروسين والجماهير أيضاً.

نشر العسيلي، مجموعة من الصور عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر" وهو يحيي الفرح قائلاً: "وعدت حبيبة على تويتر إن خلاص فرحها عندي.. والحمد لله امبارح وفيت بوعدي وغنيتلها في فرحها هي واحمد..الفرح كان في #بنها وكان ماشاء الله تحفة وهما انبسطوا جدا الحمد للله الف مبروك".

تفاعل الجمهور، مع هذه التغريدة بكل حب.
Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مزيكا محمود العسيلي فن سينما دراما الفجر الفني اخبار محمود العسيلي اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
أفضل أفلام عيد الأضحى 2019؟!
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
طنطا‏
-
x
15:00
-
بيراميدز
مصر المقاصة
-
x
20:00
-
الزمالك
كأس الليبرتادوريس
جريميو - البرازيل
-
x
02:30
-
فلامينغو - البرازيل
الدوري الأوروبي
وولفسبيرجر
-
x
18:55
-
روما
إي زد آلكمار
-
x
18:55
-
مانشستر يونايتد
كراسنودار
-
x
21:00
-
خيتافي
آرسنال
-
x
21:00
-
ستاندر دو لياج
إشبيلية
-
x
21:00
-
أبويل نيقوسيا
الدوري الإسباني الدرجة الثانية
سبورتينغ خيخون
-
x
19:00
-
ألميريا
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
ضمك
-
x
17:05
-
الوحدة
التعاون
-
x
19:10
-
أبها

DMCA.com Protection Status