محمود العسيلي يقبل دعوة معجبة لإحياء حفل زفافها: "فرحك عندي خلاص"

علقت إحدى المعجبات، على أغنية "إنتي وأنا" للفنان محمود العسيلي عند طرحها على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" ، قائلة: "لا،لا مش عارفة محبوش والله.. ومش عارفة مستناش الأغنية.. طب مش هنجيب واسطة علشان تيجي فرحي".





رد العسيلي، قائلاً: "وليه متحبنيش بس.. فرحك عندي خلاص" .وقام بالتواصل معاها لمعرفة مكان الفرح وميعاده.





وفاجأ العسيلي العروسة في فرحها، وذهب إلى بنها لإحياء الفرح يوم التلات 1 اكتوبر، وقدم عدداً من الأغاني المميزة له، وفرحت العروسة فرحاً شديداً، وكانت الإبتسامة لا تفارق وجهها والعريس أيضاً، كما حرص على إلتقاط الصور التذكارية مع العروسين والجماهير أيضاً.





نشر العسيلي، مجموعة من الصور عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر" وهو يحيي الفرح قائلاً: "وعدت حبيبة على تويتر إن خلاص فرحها عندي.. والحمد لله امبارح وفيت بوعدي وغنيتلها في فرحها هي واحمد..الفرح كان في #بنها وكان ماشاء الله تحفة وهما انبسطوا جدا الحمد للله الف مبروك".





تفاعل الجمهور، مع هذه التغريدة بكل حب.