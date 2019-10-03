قبلة ساخنة من أحمد الفيشاوى لزوجته أمام الجمهور.. ماذا علقت كيف علقت رانيا يوسف؟ (فيديو)

شارك عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" فيديو للفنان أحمد الفيشاوي، خلال تقبيله لزوجته أمام الجمهور في مهرجان الجونة السينمائي.





وظهر الفنان احمد الفيشاوى وهو يقبل زوجته قبلة ساخنة، وحاز الفيديو على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى : "ا لصلاه على النبى - قمرات - وحشنيي".





وأبرزت ا لفنانة رانيا يوسف، مدى إعجابها بتلك القبلة الساخنة، عن طريق التعليق بإيموشنات الحب على الفيديو.





وكان نشر الفنان أحمد الفيشاوي صورة جديدة له من خلال حسابه الشخصى على موقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام" ظهر في الصورة وهو برفقة والدته الفنانة سمية الألفي.