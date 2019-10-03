قبلة ساخنة من أحمد الفيشاوى لزوجته أمام الجمهور.. ماذا علقت كيف علقت رانيا يوسف؟ (فيديو)
الخميس 03/أكتوبر/2019 - 06:17 ص
Advertisements
الفجر الفني
Advertisements
Advertisements
شارك عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" فيديو للفنان أحمد الفيشاوي، خلال تقبيله لزوجته أمام الجمهور في مهرجان الجونة السينمائي.
وظهر الفنان احمد الفيشاوى وهو يقبل زوجته قبلة ساخنة، وحاز الفيديو على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى : "الصلاه على النبى - قمرات - وحشنيي".
وأبرزت الفنانة رانيا يوسف، مدى إعجابها بتلك القبلة الساخنة، عن طريق التعليق بإيموشنات الحب على الفيديو.
وكان نشر الفنان أحمد الفيشاوي صورة جديدة له من خلال حسابه الشخصى على موقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام" ظهر في الصورة وهو برفقة والدته الفنانة سمية الألفي.
وعلق أحمد الفيشاوي على الصورة قائلا: "شكرا أمي العزيزة على زيارتك".
مهرجان الجونة
نشر الفنان أحمد الفيشاوي صورة جديدة له من خلال حسابه الرسمى على موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، ظهر في الصورة وهو برفقة زوجته ندى الكامل، ونجيب ساويرس، وعلق قائلا عليها: "شكرا لك، مهرجان الجونة السينمائي تجربة مدهشة، أعد إلى القاهرة لبدء التصوير، وأتمنى لجميع أصدقائي حظًا سعيدًا مع انتهاء مهرجان الجونة السينمائي".
ندى الكامل، وهي الزوجة السادسة لأحمد الفيشاوي، ويحرص الثنائي على الظهور في العديد من المهرجانات والحفلات دائما.
وعرض خلال حفل الافتتاح فيلم Ad Astra، و ينتمي الفيلم إلى نوعية أفلام الخيال العلمي والمغامرة، و أحداثه تدور حول رائد فضاء يذهب في رحلة للفضاء للبحث عن والده، والذي هددت أبحاثه النظام الشمسي.
والفيلم من إنتاج شركة 20th century fox، ومن تأليف وإخراج جيمس جراي، ويشارك في بطولته براد بيت، وليف تايلر، وتومي لي جونز، وسبق عرض الفيلم في مهرجان فينسا السينمائي الدولي، ومن المقرر طرحه في السينمات نهاية الأسبوع.
والمهرجان شهد تكريم المخرجة والمنتجة الفلسطينية مي المصري ومنحها جائزة الإنجاز الإبداعي، وحضور الفنان المصري الكندي مينا مسعود والمعروف بدوره في فيلم "علاء الدين"، إلى جانب حضور نخبة من نجوم الفن في مصر والعالم العربي على رأسهم: يسرا وهند صبري ومحمد رمضان وكندة علوش وعمرو يوسف ودرة وليلي علوي وإلهام شاهين ومروان حامد.
مشاركة أحمد الفيشاوي فى حجر الإسكندر
ويشارك أحمد الفيشاوي حاليا فى فيلم "حجر الإسكندر"، والذي جرى تغيير اسمه من "عقدة الخواجة" والفيلم قصة كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسرى، وإخراج محمد حماقى فى أولى تجاربه الإخراجية، بعدما عمل مساعداً للمخرج معتز التونى وأيضا المخرج محمد ياسين.
والفيلم يشهد عودة هيفاء وهبى للسينما بعد غياب 5 سنوات منذ آخر عمل قدمته فى السينما مع النجم باسم سمرة فيلم "حلاوة روح" عام 2004.
مشاركة أحمد الفيشاوى فى ولاد رزق 2
يذكر أن أحمد الفيشاوى شارك مؤخرا فى فيلم "ولاد رزق٢" الذى عرض بالسينمات فى عيد الأضحى الماضى، والفيلم بطولة أحمد عز، أحمد داوود، محمد ممدوح، نسرين امين، عمرو يوسف، كريم قاسم، بالإضافة من عدد النجوم كضيوف شرف هم غادة عادل، خالد الصاوى، باسم سمرة، إياد نصار،تأليف صلاح الجهينى، إخراج طارق العريان،وتغيب أحمد الفيشاوي عن العرض الخاص للفيلم بسبب حالة الحزن التى عاشها لوفاة والده الفنان الكبير فاروق الفيشاوى.
وفاة فاروق الفيشاوي
توفى الفنان فاروق الفيشاوى يوم الخميس 25 يوليو، بأحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة، عن عمر يناهز 67 عاما.
Advertisements