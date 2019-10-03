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خالد عبدالغفار: نعمل مع شركات على بث دوري الجامعات

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 06:26 ص
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نعيم يوسف
 
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قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، إنه سوف يقدم العديد من المواهب في مجالات الابتكار من خلال البرامج التلفزيونية، مشيرا إلى أن الوزرة هي التي تنتج برنامج "القاهرة تبتكر"، وسيتم عمل الموسم الثالث بعد نجاح الموسمين الأول والثاني.

وأضاف "عبد الغفار"، في لقاء مع برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة "dmc" الفضائية، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، أن الذوق العام في مصر يتابع مسابقات المبتكرين كما يتابع أخبار مسابقات الفن والرياضة، وبتوجهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، تم عمل صندوق لرعاية الموهوبين في مجال الابتكار.

وتابع وزير التعليم العالي، أن هناك ما يسمى بـ"الاتحاد الرياضي للجامعات، ويعتبر ثاني أقوى اتحاد رياضي بعد الدوري المصري، وتم التنسيق والعمل معه، في النشاط الرياضي، لافتا إلى أن الإمكانيات الرياضية في الجامعات المصرية غير متوقعة وتعتبر ثروة قومية، ونتعاقد مع بعض الشركات ليكون هناك بث مباشر لمباريات دوري الجامعات، وهو مصدر جيد لاكتشاف مواهب من خلال النشاط الرياضيي في الجامعات.

وأشار بالنسبة للفن فإن أي جامعة تمتلك مسرح عبقري، ومسابقة "إبداع" تقيمها الوزارة بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة تهدف لاكتشاف المواهب، موضحا أن هناك العديد من الفرق الفنية الجيدة بالجامعات.

وبالنسبة لأعضاء هيئة التدريس، قال الوزير، إن العنصر الحاكم في أي تطوير هم أعضاء هيئة التدريس، وعصب الحياة الجامعية هو الأستاذ الجامعي، لافتا إلى ان هناك خطط تطوير لمهارات هيئة التدريس.
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