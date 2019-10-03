ميسي يكشف سبب تدني مستوى برشلونة هذا الموسم

أعرب الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب وقائد برشلونة، عن سعادته عقب الانتصار (2-1) على ضيفه إنتر ميلان، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.





وقال ميسي، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "كنا بحاجة للفوز لأنها مجموعة مُعقدة، حيث تعادلنا في المباراة الأولى، لكن الفوز في ملعبنا مهم جدًا للوصول للصدارة، والأمر كان مكلفًا وخصوصًا في الشوط الأول لأن إنتر فريق رائع".





وأضاف: "بعد كسر الضغط أصبحت الأمور أفضل بالنسبة لنا، وأكثر تنظيمًا وبدأنا في صناعة الفرص، والأمور كانت صعبة بسبب وضع إنتر عدد كبير من اللاعبين في المنطقة، ولحسن الحظ سجلنا هدفين وحققنا الانتصار".





وعن الأزمة بين الإدارة واللاعبين، أجاب: "الأمور جيدة، وكان من المهم الفوز اليوم. فعلنا ذلك ضد خيتافي على ملعب صعب، ولدينا أيضًا إشبيلية وهدفنا مواصلة الانتصارات، لأنها تقلل من الفوضى التي تحدث حين يغيب الأداء الجيد، ولدينا عدة أيام للحديث".





وحول علاقته بجريزمان، أجاب: "بالتأكيد لا يوجد مشكلة بيننا، وهناك علاقة جيدة مع كل لاعب في غرفة خلع الملابس، ونحن متحدون. كنا نعلم أننا لا نمر بأفضل لحظاتنا، واحتجنا للفوز اليوم للمضي قدمًا، حققنا الفوز بمباراتين متتاليتين ونريد مواصلة هذه الديناميكية".





وتابع البرغوث: "نحن على الطريق الصحيح، ونعلم أننا عشنا وقتًا صعبًا، لكن بالنظر إلى أوروبا فإن كل الكبار وجدوا صعوبة في بداية الموسم، وخلال فترة التحضير للموسم كانت الأمور أثقل".





واستطرد ميسي "لا أريد الانتقاد لكنها حقيقة، فحين تسافر لا تستطيع التدرب بشكل جيد، لكننا نتطور، وأتفهم ضرورة مشاركة النادي في هذه المباريات، وشيئًا فشيء سوف نتكيف على ذلك الوضع".





واختتم: "اليوم أول 90 دقيقة كاملة لي، وسعيد لإنهائها بشكل جيد، لقد كنت متعبًا وافتقد للإيقاع، لكن مع مرور الوقت سأقدم المزيد، اعتدت على اللعب والمشاركة، والتدرب قليلًا لأننا نلعب مباراتين كل أسبوع ولا يوجد وقت، وأشعر بالتحسن حين ألعب، وسأستعيد الإيقاع بالمشاركة".