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ديزني تطرح البوستر الجديد لفيلم Maleficent : mistress of evil

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 06:06 ص
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ديزني تطرح البوستر الجديد لفيلم Maleficent : mistress of evil
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الفجر الفني
 
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طرحت شركة ديزني للانتاج السينمائي بوستر جديد لفيلم Maleficent : mistress of evil قبل ايام قليلة من طرحه بالسينمات الامريكية والعالمية.

وظهرت النجمة العالمية ايلي فانينج التي تجسد دور Princess Aroura متصدرة البوستر مع النجمة العالمية أنجلينا جولي.

وتدور أحداث الفيلم حول تعدى "مالفيسنت" على عائلة الأميرة التى شكت فى البداية بتورط والدته بالسحر وأعمال الشعوذة، وهو ما تسبب فى إسقاطها قبل النهاية من السماء بعد الاعتداء عليها أثناء طيرانها فوق القلعة.

وتحدث المفاجأة المدوية وهى ظهور شخصيات أخرى من الهيئة التى تظهر عليها ميلفيسنت فى الأحداث، وهو ما يرجح أن يقوموا بمساعدتها فى الحرب على المملكة واستعادة الأميرة النائمة بعد تورطها مرة أخرى.

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