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بايرن ميونخ يسعى لترضية برشلونة تعرف على السبب

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 05:18 ص
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بايرن ميونخ يسعى لترضية برشلونة تعرف على السبب
بايرن ميونيخ
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إقترب بايرن ميونخ الألماني من شراء عقد اللاعب البرازيلي فيليب كوتينيو المعار من صفوف برشلونة الإسباني خلال الفترة القادمة، بعدما قدم الجناح الدولى أداء ممتاز مع الفريق خلال الفترة الماضية.


وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن نادى بايرن ميونخ يسعي لشراء عقد اللاعب بقيمة 120 مليون يورو من أجل البقاء على اللاعب في صفوف الباڤاري خلال المواسم المقبلة بعدما قدم اللاعب اداء جيد وشعر براحه عن ما كان يشعر بها في برشلونة.

وأشارت الصجيفة أن كوتينيو لا يمانع في ذلك ويرحب بشراء بايرن ميونخ لعقده بشكل دائم من برشلونة خاصة أن اللاعب لم يشعر بالراحه في صفوف البارسا وعانى من ضغوطات جماهيرية.
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