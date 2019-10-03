اليوم.. افتتاح "شارع 306" بالدقى

يفتتح أحمد راشد أمحافظ الجيزة موقع "شارع 306" بالدقى، وهو أول موقع للمشروع بالمحافظة، لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، والذى تنفذه شركة أسواق مصر إكسبريس للتطوير والإدارة التابعة لصندوق "تحيا مصر" بشارع وزارة الزراعة أمام متحف الزراعة.





وكان قد كشف أسامة الشافعي، رئيس مجلس إدارة شركة أسواق مصر إكسبريس للتطوير، عن الشروط الواجب توافرها من أجل العمل بـ شارع 306، مشيرا إلى أن الفكرة جاءت من الرئيس عبدالفتاح السيسي، ووجه بتعميمها في كل محافظات مصر؛ ولذلك ظهر شارع 306 لدعم رواد الأعمال.





وقال "أسامة"، خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الأربعاء، إن الشروط الواجب توافرها للحصول على محل بالشارع، أن يكون الطالب حاصل على مؤهل متوسط، وعمره يبدأ من 16 عامًا إلى 40 عامًا أو أكثر.





وأضاف أن من يرغب في الحصول على وحدة في المشروع الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص باستقبال طلبات المواطنين، لافتا إلى أن الموقع يوفر أكثر من مشروع ولا يقتصر على مشروعات غذائية فقط.





وتابع رئيس مجلس إدارة شركة أسواق مصر إكسبريس للتطوير، أنه عقب ملىء المتقدم الاستمارة يحصل على موافقة من إدارة الشارع، يلي ذلك يحصل المتقدم على تمويل من خلال جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي تشرف عليه الدكتورة نيفين جامع.





ونوه إلى أن صاحب الوحدة يحصل على التمويل المالي بنسبة 7%، ويكون على 3 سنوات، متابعًا: " بعد استمرار الشاب 3 سنوات في الوحدة يستطيع أن يتملكها".





واستطرد قائلًا: "صاحب الوحدة بعد ذلك يستطيع أن يفتتح أكثر من وحدة أو يترك المشروع شرط أن يسدد القرض"، لافتًا إلى أن الشباب يخضعون للتدريب في مجال "الصحة والسلامة المهنية".



