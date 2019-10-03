مصطفى أبو تورتة.. حكاية نهال تحتل التريند وفنانون يعلقون (القصة كاملة)

بعدما استيقظ المصريون صباح أمس على خبر مصطفى أبو تورته خطيب الفتاة الذي تركها فجأة هو وأسرته فى قاعة الحفلات دون إتمام الخطبة زاعمًا أن خاله مريض، واتهمته خطيبته هو وأهله بسرقة تورتة الحفل قبل المغادرة، أصبح تريند وحديث السوشيل ميديا، طالب بعض النشطاء ضرورة أن ترتبط التورتة بالقائمة الزوجية كنوع من أنواع السخرية مما حدث.





وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، قصة "نهال"، وسط ردود فعل غاضبة وساخرة مما فعله "مصطفى"، واصفين ما فعله بالتصرف غير الأخلاقي.





وبعد سخرية رواد مواقع التواصل والجمهور خرج أخيرا "ابو تورتة" عن صمته ليخبرنا بما حدث، فر د الشاب مصطفى في مقطع فيديو،" بالنسبة للناس اللي بتقول مصطفى خد التورتة وقلب.. أنا مقلبتش ده مبدئياً موضوع الذهب أنا رجعتهم أناكنت جايب الجرام بـ625 جنيه، وغلى بقى سعره 775كانت مصلحة بنت حرام".









وعن شهرته مصطفى أبو تورتة على مواقع التواصل الإجتماعي، تابع،" أنا مش كده ده كان عيد ميلاد خالي ومجاش الفرح وكان لازم أدخل عليه بحاجة عشان الناس اللي بتتريق وفرحانه بمصطفى أبو تورتة.. أنت لو جاتلك مصلحة الدهب دي لازم تبيع أي حد".





بينما روت"نهال" القصة كالتالي: «طيب مش عادتى أتكلم وأحكي عن حياتي الشخصية على فيس بوك، بس اللي حصلي مش شوية فمضطرة أتكلم عشان متعبش، أنا كان مقرى فتحتي زى ما كله عارف على مصطفى وخطوبتى كانت يوم السبت اللي فات المفروض، وكان بينا مشاكل زى أي اتنين عاديين مع مامته بقى وخلافات بتحصل أول ما اطلب حاجة، وقولت دا عادى بيحصل بس اللي متخيلتش إنه يحصل إنه يسبينى في القاعة لوحدي».





وتابعت: «اتفاجئت إنه مش عازم صحابه ولا قاريبه كلهم وحسيت فيه حاجة غلط حتى مامته وأخته مفيش وحده فيهم جت بركتلى وقولت أمشى، اليوم، كل ما أقوله فين الشبكة اللي حنلبسها يقولى أصل اتكب عليها شربات أصل وقع جاتوه عليها، طب خليها بعد البوفيه وكلام كله غريب كدا».





وأضافت: «لحد ما دخلنا بعد البوفيه لقيت أهله كلهم مشيوا، وقال إيه خاله تعب، فيقوم أهله كلهم يشموا، وأنا في القاعة لوحدي بدور عليه ألاقيه بيصرخ برا ويقول خالى عيان وبيطلم وحاجات غريبة كدا وأنا أقسم بالله ما مستوعبة اللى بيحصل هو في واحد خاله عيان عليته كلها بتمشى الستات اختفو بس كانوا بيهزروا فوق نسوا العيان، والأنيل إننا اكتشفنا إنهم أخدوا التورت معاهم، أخدتوا التورتة معاكم وملبسنيش شبكة، وقبل كل دا بايام جالى البيت وأخد التوينز بتاعت قراية الفاتحة بحجه إنه عايز يلبسنى كله مرة واحدة في القاعة وأنا هبلة وافقت مجاش في بالى للحظة واحدة إنه هيعمل فيا كدا».





وأردفت: "دلوقتي حابة أقول كل دا عشان إيه؟ كان ممكن ننهى بالمعروف من غير أذى نفسي ليا، كان ممكن تسترجل وتيجى تقولى يلا نفركش وكنت لغيت الخطوبة، مش جاى وبترقص وتقولى محضرلك مفاجاة، وفي نيتك تعمل فيا كد، حسبى الله ونعم الوكيل، أنا مش زعلانة عليك أصلا أنت متستاهلش لكن صعبان عليا نفسى واللي حصل وإني وافقت أتخطب لواحد زيك قليل الأصل».





وأنهت حديثها: "الدنيا يابنى داين تدان وبكرة تشوف، أصل ربنا مبيسبش، وتانى بقولهالك كنت تسترجل ونمشى بالمعروف بدل ما تعمل فيلم تعب خالك دا وتصغروا نفسكوا بالشكل دا قدام الناس كلها، ولعلمك سهلت عليا كتير أوووى لأنى مبقتش زعلانة عليك أصلا ولا فكرالك حتى حاجة واحدة عدلة» استعوضت ربنا في حقى.









تعليق محمد هنيدي وعمرو عبد الجليل على الواقعة

بحضوره الدائم على السوشيال ميديا، حرص الفنان محمد هنيدي، على التعليق، على الواقعة بأسلوبه الساخر، حيث نشر صورة له من فيلم «عندليب الدقي»، وكتب عليها «والله كان فيه تورتة هموت عليها».



