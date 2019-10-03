بشرة سارة لجماهير ريال مدريد بسبب هذا الثنائي
الخميس 03/أكتوبر/2019 - 04:56 ص
Advertisements
محمد جمال
Advertisements
Advertisements
عاد الويلزر جاريث بيل والمولومبي خاميس رودريجيز للمشاركة فى تجريبات ريال مدريد من جديد عقب تعادل الفريق أمام كلوب بروج البلجيكي ضمن مباريات الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال أوروبا بهدفين لكل فريق والذى غاب عنها الثنائي بسبب إستبعاد زين الدين زيدان المدير الفنى لريال مدريد بسبب عدم جاهزيتهم البدنيه.
وظهر الثنائي أنهما في حالة جيدة بعد المشاركة فى مران اليوم، تسمح بمشاركتهما في مباراة غرناطة القادمة ضمن مباريات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإسبانى والمقرر لها السبت المقبل، على ملعب سانتياجو بيرنابيو.
وغاب عن مران الأربعاء حارس المركى الإسبانى تيبو كورتوا حارس الغريق بسبب ألام المعدة الذى ادت إلي تغييره خلال الشوط الأول من مباراة الريال وكلوب بروج وعزز زيدان المران بحارس الرديف، خافيير بيلمان، والمدافعين مانو هيرناندو وخابي هيرنانديز.
Advertisements
- مانو هيرناندو يقترب من المشاركة مع ريال مدريد أمام إشبيلية
- ريال مدريد يجدد عقد لاعبه الشاب حتي 2022
- كورة لايف NOW مشاهدة مباراة ريال مدريد وكلوب بروج بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط الريال II7SRY جول PLUS NOW
- يلا شووت NOW مشاهدة مباراة ريال مدريد وكلوب بروج بث مباشر بدون تقطيع LIVE HD كورة ستار رابط ماتش الريال NOW اونلاين
- يلا شووت NOW REAL مشاهدة مباراة ريال مدريد وكلوب بروج بث مباشر HAZARD شوت اونلاين ستريم رابط ماتش الريال GOAL
- مشاهدة مباراة ريال مدريد وكلوب بروج فوت بث مباشر الآن عبر beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع
- رابط beIN SPORT مشاهدة مباراة ريال مدريد وكلوب بروج بث مباشر YOUTUBE NOW كورة لايف رابط ماتش الريال يلا شوت NOW جول
- أخبار ريال مدريد اليوم: رقبة زيدان في خطر وإحصائية تطيح بالريال خارج دوري الأبطال وبيريز يحدد المرشح لقيادة الملكي
- بعد السقوط.. نجمي ريال مدريد يعودان للتدريبات
- أخبار ريال مدريد اليوم: صدمة كبري في الريال وبيريز يستهدف نجم البايرن وتحديد أول ضحية بعد السقوط أمام كلوب بروج
المزيد عن: ريال مدريدتعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر