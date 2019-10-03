بشرة سارة لجماهير ريال مدريد بسبب هذا الثنائي

عاد الويلزر جاريث بيل والمولومبي خاميس رودريجيز للمشاركة فى تجريبات ريال مدريد من جديد عقب تعادل الفريق أمام كلوب بروج البلجيكي ضمن مباريات الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال أوروبا بهدفين لكل فريق والذى غاب عنها الثنائي بسبب إستبعاد زين الدين زيدان المدير الفنى لريال مدريد بسبب عدم جاهزيتهم البدنيه.





وظهر الثنائي أنهما في حالة جيدة بعد المشاركة فى مران اليوم، تسمح بمشاركتهما في مباراة غرناطة القادمة ضمن مباريات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإسبانى والمقرر لها السبت المقبل، على ملعب سانتياجو بيرنابيو.





وغاب عن مران الأربعاء حارس المركى الإسبانى تيبو كورتوا حارس الغريق بسبب ألام المعدة الذى ادت إلي تغييره خلال الشوط الأول من مباراة الريال وكلوب بروج وعزز زيدان المران بحارس الرديف، خافيير بيلمان، والمدافعين مانو هيرناندو وخابي هيرنانديز.