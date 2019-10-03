مورينيو يحدد شرطاً وحيداً للتدريب في الدوري السعودي

لم يرفض جوزيه مورينيو المدير الفنى البرتغالي لمانشستر يونايتد الإنجليزي فكرة التدريب في الدوري السعودي خلال الفترة القادمة أو تدريب المنتخب الأول السعودي.





وقال مورينيو فى تصريحات صحفيه :" لم تأتي لى عروض من الدوري السعودي من قبل ومن ناحية الفكرة لا يوجد لدي أي مانع.





وتابع :" لكنني تلقيت في وقت سابق عرضاً من الصين ورفضته لرغبتي البقاء في أوروبا، وتدريب أحد الأندية الكبيرة، والأمور المالية ليست كل شيء".





وأضاف: "سأعود إلى بلادي بعد تواجدي في السعودية، والتي يمكن أن أعود إليها حال تلقيني عرضاً مناسباً"

وكان مورينيو قد قرر الراحة خلال الموسم الجاري من التدريب بعد الفترة الذى عمل بها مدرب لمانشستر يونايتد الإنجليزي ورحل بسبب سوء النتائج، ويعد مورينيو أحد المدربين الكبار فى تاريخ كرة القدم وأحد المدربين الذى توجوا ببطولة دوري أبطال أوروبا مرتين من قبل مع بورتو البرتغالي عام 2004 ومع انتر ميلان عام 2010.